Este es el horóscopo de este martes 12 de agosto 2025

Este es el horóscopo de este martes 12 de agosto 2025

Horóscopo

ARIES 21/03-21/04

No dejes que tu familia decida por ti, ya eres lo suficientemente responsable como para que sigan metiéndose en tu vida.

TAURO 22/04-21/05

Si miras hacia atrás, verás que siempre hallaste una solución para tus problemas. Esta vez sucederá lo mismo, no te preocupes.

GÉMINIS 22/05-21/06

Si ves que las cosas no mar- chan como esperabas, lo mejor será que cambies el rumbo. Ten en mente otras alternativas.

CÁNCER 22/06-21/07

Tu accionar es tan predecible que alguien descubrirá cómo te manejas y te usará a su favor. Ten cuidado de tus colegas.

LEO 22/07-21/08

Llegarás a la conclusión de que no has estado viviendo la vida plenamente, y decidirás hacer algo al respecto hoy.

VIRGO 22/08-21/09

Tu experiencia y tu olfato aguzado te dirán lo bueno y lo malo de las personas que te acompañan. Gozarás de la vida familiar.

LIBRA 22/09-21/10

Tu falta de olfato para los problemas hará que hoy te veas involucrado en algunos conflictos por dinero con familiares.

ESCORPIO 22/10-22/11

La suerte está echada. Llegó el momento de tomar esa decisión que hace tiempo viene rondan- do en tu cabeza. Anímate.

SAGITARIO 23/11-21/12

Eres una persona simpática y con mucha energía, aprende a usar tus virtudes para lograr lo que te propongas en tu trabajo.

CAPRICORNIO 2/12-21/01

Tu faceta gentil y apacible es la que debe predominar el día de hoy. Que las noticias que recibas no logren cambiar tu ánimo.

ACUARIO 22/01-21/02

Algunas complicaciones te pondrán tenso. Con astucia y algo de ayuda podrás salir adelante, escucha tu voz interior.

PISCIS 22/02-21/03

Hay alguien que está retrasando tu progreso en la carrera y esa persona puede significarte obstáculos en tu trabajo hoy.

