Este es el horóscopo de este martes 12 de agosto 2025

ARIES 21/03-21/04
No dejes que tu familia decida por ti, ya eres lo suficientemente responsable como para que sigan metiéndose en tu vida.
TAURO 22/04-21/05
Si miras hacia atrás, verás que siempre hallaste una solución para tus problemas. Esta vez sucederá lo mismo, no te preocupes.
GÉMINIS 22/05-21/06
Si ves que las cosas no mar- chan como esperabas, lo mejor será que cambies el rumbo. Ten en mente otras alternativas.
CÁNCER 22/06-21/07
Tu accionar es tan predecible que alguien descubrirá cómo te manejas y te usará a su favor. Ten cuidado de tus colegas.
LEO 22/07-21/08
Llegarás a la conclusión de que no has estado viviendo la vida plenamente, y decidirás hacer algo al respecto hoy.
VIRGO 22/08-21/09
Tu experiencia y tu olfato aguzado te dirán lo bueno y lo malo de las personas que te acompañan. Gozarás de la vida familiar.
LIBRA 22/09-21/10
Tu falta de olfato para los problemas hará que hoy te veas involucrado en algunos conflictos por dinero con familiares.
ESCORPIO 22/10-22/11
La suerte está echada. Llegó el momento de tomar esa decisión que hace tiempo viene rondan- do en tu cabeza. Anímate.
SAGITARIO 23/11-21/12
Eres una persona simpática y con mucha energía, aprende a usar tus virtudes para lograr lo que te propongas en tu trabajo.
CAPRICORNIO 2/12-21/01
Tu faceta gentil y apacible es la que debe predominar el día de hoy. Que las noticias que recibas no logren cambiar tu ánimo.
ACUARIO 22/01-21/02
Algunas complicaciones te pondrán tenso. Con astucia y algo de ayuda podrás salir adelante, escucha tu voz interior.
PISCIS 22/02-21/03
Hay alguien que está retrasando tu progreso en la carrera y esa persona puede significarte obstáculos en tu trabajo hoy.