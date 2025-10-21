Este es el horóscopo de este martes 21 de octubre 2025

ARIES 21/03-21/04
Prepárate bien para las semanas que están por venir, ya que serán de mucho provecho para auto superarte constantemente.
TAURO 22/04-21/05
Procura poner pasión en todo lo que hagas en el día de hoy. Así tendrás mejores resultados de lo que te puedas imaginar.
GÉMINIS 22/05-21/06
Se avecinan momentos en los cuales te resultará dificultoso salir adelante, utiliza un poco de esa energía extra que hay en ti.
CÁNCER 22/06-21/07
Hoy será una jornada favorable para la firma de contratos de compra y venta de automotores o de propiedades. Pero léelos bien.
LEO 22/07-21/08
Debes tomar una decisión importante y no sabes a quién recurrir en busca de un consejo. Hoy aparecerá tu salvador.
VIRGO 22/08-21/09
Planifica tu jornada con un amplio margen de tiempo entre cada actividad, ya que hoy tenderás a demorarte en todos lados.
LIBRA 22/09-21/10
Es muy importante que transmitas credibilidad y confianza, y seguramente lo que esperabas llegará antes de lo previsto.
ESCORPIO 22/10-22/11
El estudio y la lectura serán dos opciones interesantes para ti. Ideal para pasarlo con la familia. Podrías organizar una comida.
SAGITARIO 23/11-21/12
Necesitarás paciencia, esfuerzo y tendrás que transigir para lograr que la vida familiar vaya sobre ruedas. Mantente fuerte.
CAPRICORNIO 2/12-2/01
No tendrás que preocuparte excesivamente si las cosas no proceden bien, ya que sabrás encontrar óptimas soluciones.
ACUARIO 22/01-21/02
A veces las cosas no salen como uno espera pero puedes estar seguro de que lo que ahora ocurre en tu vida tiene su razón de ser.
PISCIS 22/02-21/03
A veces te gusta dar órdenes a los demás, pero hoy será a ti a quien le ordenarán todo el tiempo. Deberás cumplir.