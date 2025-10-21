Este es el horóscopo de este martes 21 de octubre 2025

Este es el horóscopo de este martes 21 de octubre 2025

ARIES 21/03-21/04

Prepárate bien para las semanas que están por venir, ya que serán de mucho provecho para auto superarte constantemente.

TAURO 22/04-21/05

Procura poner pasión en todo lo que hagas en el día de hoy. Así tendrás mejores resultados de lo que te puedas imaginar.

GÉMINIS 22/05-21/06

Se avecinan momentos en los cuales te resultará dificultoso salir adelante, utiliza un poco de esa energía extra que hay en ti.

CÁNCER 22/06-21/07

Hoy será una jornada favorable para la firma de contratos de compra y venta de automotores o de propiedades. Pero léelos bien.

LEO 22/07-21/08

Debes tomar una decisión importante y no sabes a quién recurrir en busca de un consejo. Hoy aparecerá tu salvador.

VIRGO 22/08-21/09

Planifica tu jornada con un amplio margen de tiempo entre cada actividad, ya que hoy tenderás a demorarte en todos lados.

LIBRA 22/09-21/10

Es muy importante que transmitas credibilidad y confianza, y seguramente lo que esperabas llegará antes de lo previsto.

ESCORPIO 22/10-22/11

El estudio y la lectura serán dos opciones interesantes para ti. Ideal para pasarlo con la familia. Podrías organizar una comida.

SAGITARIO 23/11-21/12

Necesitarás paciencia, esfuerzo y tendrás que transigir para lograr que la vida familiar vaya sobre ruedas. Mantente fuerte.

CAPRICORNIO 2/12-2/01

No tendrás que preocuparte excesivamente si las cosas no proceden bien, ya que sabrás encontrar óptimas soluciones.

ACUARIO 22/01-21/02

A veces las cosas no salen como uno espera pero puedes estar seguro de que lo que ahora ocurre en tu vida tiene su razón de ser.

PISCIS 22/02-21/03

A veces te gusta dar órdenes a los demás, pero hoy será a ti a quien le ordenarán todo el tiempo. Deberás cumplir.

Digo