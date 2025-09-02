Este es el horóscopo del martes 2 de septiembre 2025

ARIES 21/03-21/04

Hoy la corriente predominante contra la que tendrás que luchar es la de afiliarte a todos los tópicos que conozcas.

TAURO 22/04-21/05

Tu buen estado anímico te va a mantener muy optimista. Los cambios de vivienda podrían estar a la orden del día.

GÉMINIS 22/05-21/06

Inspiras a otros para que hagan y den lo mejor de sí y para que participen en una mejora desarrollando tu gran potencial.

CÁNCER 22/06-21/07

El caos se ordena, pero la ansiedad aún no desaparece. No fuerces situaciones afectivas, deja que las cosas surjan naturalmente.

LEO 22/07-21/08

No permitas que tu entorno condicione tu manera de actuar. Rígete estrictamente por tus propios patrones morales.

VIRGO 22/08-21/09

Lo que hoy siembres tendrá sus frutos en el corto plazo. Actúa con determinación como el líder que eres.

LIBRA 22/09-21/10

Tu situación económica no parecerá mejorar en nada en los próximos días. Deberás comenzar a considerar otras opciones.

ESCORPIO 22/10-22/11

El principal peligro se centra en el exceso de trabajo, lo que hace conveniente unas vacaciones. Libera tu cuerpo de tensiones.

SAGITARIO 23/11-21/12

Permanecerás objetivo en todas las circunstancias, ya que tus facultades de razonamiento te dotan de una mente lúcida.

CAPRICORNIO22/12-21/01

El hogar y la familia van a cobrar mucha importancia para ti. Querrás y te querrán, estos serán días de mucha felicidad.

ACUARIO 22/01-21/02

Es un buen día para hacer planes para el futuro, los planetas están de tu parte y te darán claridad y rápido poder de decisión.

PISCIS 22/02-21/03

Existen huellas que es imposible borrar una vez que han sido marcadas en el corazón de ciertas personas. Mucho cuidado.