Este es el horóscopo del martes 9 de septiembre 2025

ARIES 21/03-21/04

Ten cuidado con las personas con las que te rodeas porque algunas buscan embaucarte. Hay muchos intereses de por medio.

TAURO 22/04-21/05

Las palabras no se las lleva el viento. Ten muy en cuenta esto antes de emitir una opinión que pueda resultar hiriente para alguien.

GÉMINIS 22/05-21/06

Se resolverán asuntos domésticos que estaban pen- dientes. También habrá que rever recursos compartidos con otras personas.

CÁNCER 22/06-21/07

Estás muy preparado para enfrentar los retos del mercado laboral, pero te falta más actitud para que los demás no te pisoteen.

LEO 22/07-21/08

Puedes perder el control, la camaradería estará ausente debido a la presión que percibes de los demás. Intenta recobrar la calma.

VIRGO 22/08-21/09

destino te mostrará que el camino que estás eligiendo transitar en la vida está completamente equivocado. Presta atención.

LIBRA 22/09-21/10

La salud física está estrechamente ligada a los estados de ánimo. Mantén tus emociones bajo control y te recuperarás.

ESCORPIO 22/10-22/11

Estarás al borde de renunciar a sueños a los que consideras imposible alcanzar. Date un poco de tiempo para pensar.

SAGITARIO 23/11-21/12

No confíes ciegamente en personas que recién conoces. Mantén a resguardo tus proyectos. Las cosas se irán dando, pero no en los tiempos que tú quieres.

CAPRICORNIO22/12-21/01

Tendrás tus sentimientos a flor de piel durante la jornada de hoy. Esto causará que reacciones de maneras extrañas.

ACUARIO 22/01-21/02

Tu buena voluntad es una de tus virtudes, pero también puede jugarte en contra. No dejes que abusen de ella.

PISCIS 22/02-21/03

Te conviene llevar una dieta más rica en fibras y frutas para poder mantener un cuerpo saludable y en óptimo estado.