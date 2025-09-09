Este es el horóscopo del martes 9 de septiembre 2025

ARIES 21/03-21/04
Ten cuidado con las personas con las que te rodeas porque algunas buscan embaucarte. Hay muchos intereses de por medio.
TAURO 22/04-21/05
Las palabras no se las lleva el viento. Ten muy en cuenta esto antes de emitir una opinión que pueda resultar hiriente para alguien.
GÉMINIS 22/05-21/06
Se resolverán asuntos domésticos que estaban pen- dientes. También habrá que rever recursos compartidos con otras personas.
CÁNCER 22/06-21/07
Estás muy preparado para enfrentar los retos del mercado laboral, pero te falta más actitud para que los demás no te pisoteen.
LEO 22/07-21/08
Puedes perder el control, la camaradería estará ausente debido a la presión que percibes de los demás. Intenta recobrar la calma.
VIRGO 22/08-21/09
destino te mostrará que el camino que estás eligiendo transitar en la vida está completamente equivocado. Presta atención.
LIBRA 22/09-21/10
La salud física está estrechamente ligada a los estados de ánimo. Mantén tus emociones bajo control y te recuperarás.
ESCORPIO 22/10-22/11
Estarás al borde de renunciar a sueños a los que consideras imposible alcanzar. Date un poco de tiempo para pensar.
SAGITARIO 23/11-21/12
No confíes ciegamente en personas que recién conoces. Mantén a resguardo tus proyectos. Las cosas se irán dando, pero no en los tiempos que tú quieres.
CAPRICORNIO22/12-21/01
Tendrás tus sentimientos a flor de piel durante la jornada de hoy. Esto causará que reacciones de maneras extrañas.
ACUARIO 22/01-21/02
Tu buena voluntad es una de tus virtudes, pero también puede jugarte en contra. No dejes que abusen de ella.
PISCIS 22/02-21/03
Te conviene llevar una dieta más rica en fibras y frutas para poder mantener un cuerpo saludable y en óptimo estado.