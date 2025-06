Este es el peor problema en el proyecto de las «Reinas del Caribe», según Cristóbal Marte

Las excapitanas de las Reinas del Caribe presidirán el Proyecto de Selecciones y serán las entrenadoras



Santo Domingo,- El presidente del Proyecto de Selecciones Nacionales Reina del Caribe advirtió que el problema más grave que enfrenta el exitoso equipo de voleibol femenino, ubicado en el puesto número 10 en el ranking mundial de esa disciplina deportiva, son las Redes Sociales.

El empresario Cristóbal Marte Hoffiz aseguró que el mismo daño que las Redes Sociales le están haciendo a la sociedad dominicana se lo están causando al proyecto deportivo que dirige.

Marte Hoffiz explicó que a las Selecciones llegan niñas provenientes de las clases paupérrimas que alguien pueda imaginarse, y formarlas no es fácil, porque lo que ellas ven lo imitan.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el exministro de Deportes reveló que recientemente tuvo que hacer una reunión disciplinaria con cinco padres de igual cantidad de niñas, pertenecientes al proyecto, que decidieron irse a una discoteca donde se pusieron a tomar bebidas alcohólicas, y haciendo bailes no aptos para su edad de menor, y todo eso lo filmaron y lo subieron a las redes sociales.

Agregó que en esa reunión disciplinaria con los progenitores de las niñas se tomaron las medidas de lugar, “y en medio de dicho encuentro hubo lloradera”.

“Entonces, el más grande obstáculo que tiene el Proyecto Nacional del Voleibol Femenino son las Redes Sociales, es el peor de todo, un impacto nocivo, nadie se puede imaginar el daño que eso le está haciendo a la juventud dominicana, y es imparable, ¿cómo tú paras eso?”, lamentó el dirigente deportivo.

Indicó que las Redes Sociales se han escogido como espacios para dirimir escándalos, “que Zutano tiene videos de Fulano de Tal, a todos los niveles, son escándalos tras escándalos, entonces, eso hace daños”.

“Cuando esas muchachas están en una competencia, viven todo el tiempo chateando en sus celulares, así no se pueden concentrar. Milagros Cabral tiene que recoger los dispositivos electrónicos y se los devuelve cuando terminan su jornada”, lamentó Cristóbal Marte.

Insistió en que el tema de las Redes Sociales se ha convertido en un asunto de moda similar al caso de los cigarrillos electrónicos, porque hoy en día los jóvenes no se quitan un vape de la boca, y el daño que eso hace a los pulmones no tiene nombre.

“Y todo es por la moda, porque imitamos lo malo, no lo bueno, entonces, ese es uno de los problemas más grandes que tenemos: el de las Redes Sociales”, recalcó.

Dijo que otro inconveniente que confrontan para la participación de las distintas categorías del Proyecto de Seleccionado de Voleibol Femenino es el visado para viajar a los varios países del mundo donde se realizan las competencias. Otro problema es el de los recursos económicos.



Excapitanas de las Reinas del Caribe presidirán el Proyecto de Selecciones y serán las entrenadoras



Cristóbal Marte, quien preside el Proyecto de Selecciones Nacionales Reina del Caribe, aseguró que el futuro de esa exitosa iniciativa deportiva está garantizado cuando él se retire en el 2028, e inclusive el apoyo económico que han otorgado sus empresas se mantendrá tras su partida física de este mundo, y recordó que las instituciones tienen que sobrevivir a los hombres y mujeres que la han creado o dirigido.

En tal sentido, explicó que las excapitanas del equipo superior (entre ellas, Milagros Cabral, Nurys Arias, Cosiris Rodríguez y Priscila Rivera) serán quienes presidirán el proyecto y fungirán como entrenadoras de Selecciones

“El plan B es que estamos preparando una fundación, y a través de ella, el día que yo no exista, le aportará los recursos necesarios al Proyecto que ya está haciendo administrado por Milagros Cabral de la Cruz, para continuar el trabajo, y que no desaparezca, porque de nada valen todos estos años de sacrificios si el día que yo no esté ya se acabó, así no pueden ser las cosas”, precisó Marte Hoffiz al ser entrevistado en el programa D`AGENDA.

Agregó que Milagros Cabral terminó sus estudios universitarios en administración de empresas y mercadeo, y es quien en la actualidad prepara todos los eventos de voleibol femenino que se realizan en el país.

“Desde el año 2020, cuando se celebró en el Palacio de los Deportes el Preolímpico, que ella fue que lo organizó; a partir de ahí todos los años se hace un evento y ninguno de ellos ha dejado pérdidas, y eso está demostrado por la más reciente auditoría que se le hizo al Proyecto”, aclaró.

Explicó que Milagros sabe hacer el mercadeo y garantiza un retorno a los empresarios que invierten en el voleibol en dichos eventos, y que le pueden sacar rentabilidad a través de la promoción de sus productos.

“Ahora entró Nurys Arias, que estaba como profesora en el Colegio Carol Morgan, porque se preparó, estudió educación física, tiene nivel tres a nivel internacional, que es el máximo, y la convencimos pagándole un poco más de lo que ganaba en esa prestigiosa institución educativa para que venga a trabajar al Proyecto, porque nosotros necesitamos entrenadores, no debemos seguir trayéndolos del extranjero. Ahora tenemos cinco brasileños, y no seguiremos en eso, debido a que no le dejaríamos nada al país en ese sentido”, alegó.

Cristóbal Marte dijo que la otra adición es Priscila Rivera, y se está trabajando para la integración de Cosiris Rodríguez, lo que implica tener en el Proyecto de Selecciones a todas las capitanas del equipo superior de las Reinas del Caribe.

Sobre la planificación de los futuros equipos que representarán al país en competencias internacionales, el exministro de Deportes aseguró que ya se tienen las integrantes que estarán en la Selección en el año 2032.



Critica desorden con fines lucrativos que se da en el deporte y aclara por qué no es vicepresidente de Fedovoli.

Cristóbal Marte atribuyó los constantes escándalos que se viven produciendo en las Federaciones Deportivas a que el deporte dominicano es un desorden organizado que persigue fines lucrativos.

“El deporte dominicano es sinónimo de un gran desorden organizado con fines lucrativos, mire qué contradicción, pero si no existe el desorden, si no hay fines lucrativos, vamos a hacer un desorden y nosotros lo controlamos, pero hay un fin que es el lucro”, explicó Marte al analizar en el programa D´AGENDA las persistentes crisis en que se ven inmersas las federaciones deportivas.

Agregó que, “por eso usted ve a cada rato un escándalo en una federación, y en otras. La nuestra (Federación Dominicana de Voleibol) no escapa a eso, y en estos días, en ocasión de las elecciones, han activado una serie de campañas difamatorias contra el grupo que ganó, y eso no debe de ser, porque eso le hace daños al deporte en sentido general”.

Aclaró que ya él no es vicepresidente de esa federación, y solo se mantiene como presidente del Proyecto Femenino. “Yo estuve, pero al ver esta situación nueva, donde estaban amigos en ambos lados, porque tanto Ángel Rivas como Ramón Alexis son mis amigos, además de otros dirigentes que están involucrados en el conflicto, decidí no seguir en el cargo”.



Agregó que tiene una amistad de décadas con los dirigentes de la Federación inmersos en los enfrentamientos, y él no se prestaría a tomar parte con ninguno de los dos grupos.

Además de presidente del Proyecto de Selecciones Femeninas, Cristóbal Marte es presidente de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol (NORCECA) y Primer Vicepresidente de la Federación Internacional de Voleibol.