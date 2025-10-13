Este jueves Rod Stewart se presentará en República Dominicana: Detalles de su concierto

Sir Rod Stewart, el legendario cantautor e ícono dos veces incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll, anuncia su regreso a República Dominicana con su gira “One Last Time”.

La cita será el próximo 14 de octubre en el Estadio de Sóftbol del Centro Olímpico.

La gira “One Last Time” ha cautivado al público en Europa y Asia y ha sido un éxito rotundo en taquilla, se ha ubicado entre las 20 giras de conciertos más importantes del año a nivel mundial.

Cumpliendo la sexta década de su carrera Rod Sewart sigue sin bajar el ritmo, en 2024 lanzó su álbum de estudio número 33, Swing Fever, en colaboración con Jools Holland y su Rhythm & Blues Orchestra (Warner Records). Recorrió Asia y Europa antes de concluir su histórica residencia en Las Vegas de 13 años, Rod Stewart: The Hits.

Durante este 2025 regresó al The Colosseum at Caesars Palace de marzo a junio, con The Encore Shows, que incluye sus mayores éxitos, grandes sorpresas, temas poco interpretados, así como nuevos elementos de producción.

Sobre Rod Stewart:

Con más de 250 millones de discos y sencillos vendidos en todo el mundo, Sir Rod Stewart es uno de los artistas más exitosos en la historia de la música grabada.

Su voz inconfundible, estilo y composiciones han trascendido todos los géneros de la música popular, incluyendo rock, folk, soul, R&B y el Great American Songbook, lo que lo convierte en uno de los pocos artistas que ha logrado álbumes número uno en cada década de su carrera.

Ha recibido algunos de los más altos reconocimientos de la industria, incluyendo dos inducciones al Salón de la Fama del Rock & Roll, el ASCAP Founders Award por composición, ser autor de un libro que fue best-seller del New York Times, y el GRAMMY Living Legend.

En 2016 fue nombrado oficialmente “Sir Rod Stewart” tras ser condecorado en el Palacio de Buckingham por sus servicios a la música y la caridad.

En 2023, su primera incursión fuera de la música, Wolfie’s Whisky, recibió gran reconocimiento y rápidamente se adoptó a nivel mundial. En 2024 exploró otro género musical con el lanzamiento de Swing Fever, su álbum número 33, en colaboración con Jools Holland y su Rhythm & Blues Orchestra: un tributo de 13 canciones a los temas atemporales de la era de las grandes bandas, que le valió su undécimo álbum número uno en el Reino Unido, compartiendo este récord con

David Bowie, Taylor Swift y U2 en la lista histórica de artistas con más discos número uno en ese país.