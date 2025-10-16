La banda de la icónica telenovela juvenil argentina Rebelde Way, ‘Erreway’, vuelve a República Dominicana para realizar su concierto este viernes 17 de octubre en el Estadio de Softball del Centro Olímpico, en el marco de su gira mundial como un trío musical, con el respaldo de su creadora Cris Morena.

Se espera que la banda ofrezca un espectáculo que mantenga viva la esencia que conquistó a miles de fanáticos en su primera etapa y que, al mismo tiempo, esté adaptado a los tiempos actuales.

Erreway

A continuación algunas de sus canciones:

Para cosas buenas

Tiempo

Sweet Baby

Te soñé

Será porque te quiero

Bonita de más

Luisana Lopilato será la gran ausente, ¿por qué no se unirá?

La rubia actriz Luisana Lopilato es la cuarta exintegrante de Erreway que dio vida a la emblemática ‘Mía Colucci’, uno de los personajes más icónicos de Rebelde Way con el que logró catapultar su carrera a sus escasos 16 años.

Después del furor de la telenovela y las diversas giras de la agrupación en Latinoamérica de 2002 a 2004, Lopilato forjó una destacada carrera como actriz en conocidas series y películas.

En 2006, la esposa del cantante Michael Bublé decidió declinar la invitación de Felipe Colombo, Benjamín Rojas y Camila Bordonaba de unirse a ellos para un breve gira que realizarían en España.

La eterna ‘Mía Colucci’ fue la gran ausente en la última gira de Erreway en 2006 y lo será también en 2025. Composición/Infobae

Si bien los integrantes nunca dieron detalles sobre sus motivos, se conoce que el interés artístico de Lopilato nunca fue el canto ni la música.

Por ello, es probable que la misma razón aplique para la gira de 2025, pese a los incesantes pedidos de los fanáticos. Hasta el momento, la actriz aun no se pronuncia al respecto.

(Con información de Infobae)

