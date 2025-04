Estéril avalancha arancelaria

Las medidas de Trump no solo agreden comercialmente a enemigos y amigos, sino que las acompaña con invitación a la sumisión y humillación, además de severa advertencia: si hay represalias la escalada aumenta.

Las economías pequeñas no tienen alternativas excepto soñar con mejor trato, pero las grandes potencias se encuentran en la disyuntiva de someterse o demostrar gallardía. Observemos que hace la “Vieja Europa”, tan complaciente con su socio y amigo mayor.

China no tiene alternativa, ha dejado claro que no olvida el “siglo de humillaciones” y que siempre defenderá sus derechos e intereses inalienables.

Anunciado el desafiante barraje arancelario del 34% que se le dirigió, sumándose al 20% previo totalizando 54%, el Ministerio de Comercio chino anunció la respuesta alertando, en primer lugar, que en una “guerra arancelaria no hay vencedores” y destacando, de hecho, que el país es arrastrado a un enfrentamiento comercial que no buscóy demuestra no teme. EEUU enfrenta una disyuntiva llena de riesgos. Amenazó con escalada si enfrentaba represalias y desde Beijing han mostrado disposición de absoluta resistencia. Agregó igual 34% arancelario a todas las importaciones desde EEUU sumándolos a los aranceles de entre 10 y 15% con los que respondió a la primera tasa de 20% aplicado por Trump.Mostró una prudencia que aconsejaba cautela, pero no se le quiso entender y ahora vino con todo. A los aranceles agregó prohibición de exportación de 7 minerales componentes de las tierras raras necesarios para las industrias militares y tecnológicas. Sin mostrar temor a lo que pueda venir incluyó 11 empresas estadounidenses a su lista de “entidades no confiables” e impuso prohibición de exportar a Beijing a otras 16 compañías. A su vez suspendió sus compras de aves y derivados a dos de las empresas norteamericanas mas importantes.

Para Trump China ha entrado en pánico, pero sabe que la determinación mostrada por el gigante de Asia puede poner en peligro, si se escala, al sensible mercado de cereales. China tiene suministradores alternos y abre su mercado cada vez más.

EEUU se encamina hacia una recesión acompañada por inflación, combinación que aterroriza a los actores de la economía capitalista global, estanflación: recesión e inflación juntas. El medicamento para una agrava la otra. China tiene disponible al resto del planeta.

EEUU ha declarado la guerra al mundo. Aunque China cree una “guerra arancelaria no deja vencedores” tiene espacio para recuperarse más rápido.