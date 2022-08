Estima en U$1,500 millones el subsidio que otorgara el gobierno a sector eléctrico

El vicepresidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) estimó que el monto del subsidio que destinará el gobierno al sector eléctrico en el presente año es de, alrededor, U$1,500 millones.

Manuel Cabral recordó que en su discurso del 16 del presente mes el presidente Luis Abinader señaló que, de ese monto, el gobierno tiene que entregarle U$1,000 millones a las distribuidoras por la falta de sostenibilidad financiera.

Cabral calificó ese monto como “algo mayúsculo”, aunque recordó que no se trata de algo nuevo, porque siempre ha sido así, ya que la cifra de mil millones de dólares, lamentablemente, tienen años, aunque aclaró que bajó un poco cuando se desplomaron los precios del petróleo, y dicho subsidio disminuyó hasta U$600 al año.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el dirigente gremial empresarial del sector eléctrico agregó que, por esas disminuciones en los precios del carburante, el subsidio del gobierno subsidió se redujo hasta los U$400 millones.

Lamentó que eso montó haya vuelto a los mil millones de dólares, a lo que se agrega que, según las proyecciones, hay U$500 millones por el desfase del tema tarifario, es decir de la tarifa que aplican las distribuidoras, versus las que debían tener.

“Este año, para poner un poco en perspectiva, los números que vi, es que el subsidio total del sector eléctrico andará cerca de U$1,500 millones, es decir, eso es mayúsculo, y de esos mil 500 millones de dólares, hay mil millones, que fue a los que el presidente se refirió, que el gobierno central tiene que pasarlos a las distribuidoras por la falta de sostenibilidad financiera”, recalcó Manuel Cabral.

Cabral sostuvo que el tema más interesante es el de BonoLuz, que de acuerdo a números proyectados va a oscilar entre 40 y 50 millones de dólares.

“Entonces, la realidad del asunto es que, los especialistas y los que revisan los subsidios entienden que el subsidio correcto es el focalizado, no los subsidios generales, y no los subsidios cruzados como tenemos en este país”, explicó.

Argumentó que ese BonoLuz que representa 40 o 50 millones de los 1,500 millones de dólares que el gobierno va a subsidiar, una de las alternativas es que, de manera transitoria, se aumente ese subsidio directo.

“Porque el gobierno tiene, y eso es parte de lo que se estableció en el Pacto Eléctrico, que limpiar la parte del subsidio, y observe bien a quién tiene que subsidiar, y cómo lo tiene que subsidiar”, planteó el vicepresidente de la ADIE.

Dijo que la idea es aumentar el subsidio focalizado para lograr crear esa indexación tarifaria, la que no afecta a las personas que, realmente, no la pueden pagar.

“O sea, mientras los combustibles estén altos, como están, aunque han estado bajando en las últimas semanas, tu subsidia y crea esa transición, pero tu sabes a quien está subsidiando, y sabes cuando pueda bajar los costos de extracción, y por ende la factura a las distribuidoras, tu le reduce el subsidio y lo va equilibrando, esa es una manera importante que ahora hay que abocarse a discutir”, señaló.

Dijo que otro tema importante es que, “al que le llegue la factura eléctrica, a quienes están subsidiando, la misma tiene que incluir, y eso se discutió en el Pacto Eléctrico”, cuánto el Estado está subsidiando a esa persona, incluir el consumo real, el subsidio que da el gobierno, y el monto que ese cliente debe pagar”.

Cabral dice déficit en línea de transmisión crean obstáculos para el desarrollo y expansión de energía renovable

Manuel Cabral quien es el vicepresidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica destaca el auge que está tomando la producción de energía renovable en el país, a tal punto que en la actualidad constituyen el diez por ciento de la matriz de generación, y un aporte de mil megavatios al sistema.

Cabral dijo que ese aporte seguirá creciendo porque en la actualidad se están ejecutando varios proyectos que superan los 700 megavatios de la llamada energía limpia.

Sin embargo, el dirigente gremial empresarial muestra su preocupación por el hecho de que dicho empuje está encontrando obstáculos con la carencia de líneas de transmisión desde el lugar donde operan dichas platas para conectarlas al sistema.

“Claro, lamentablemente aquí estamos atrás, y lo habíamos dicho antes, y la tecnología avanza mucho más rápido de lo que las empresas pueden caminar, la tecnología va corriendo, y las empresas van caminando, eso lo veíamos venir, hay que invertir, ya sea el Estado a través de alianzas público-privada, para expandir la red de transmisión en la República Dominicana”, insistió el VP al ser entrevistado en el programa D´AGENDA.

Dijo que esa es la única manera de poder captar esa nueva energía renovable, que es el potencial que tenemos como país.

Durante la entrevista

“Aquí carecemos de hidrocarburos, aquí no tenemos carbón, gas natural, ni derivados del petróleo, es decir, aquí no producimos petróleo, por eso tuvimos un impacto importante durante todos estos meses, porque importamos todo eso que es el 80 por ciento del costo de generación, cerca del 80%, si lo que tenemos es recursos naturales, no tenemos agua para construir grandes proyectos hidroeléctricos, lo que tenemos es viento y sol, eso debe ser en lo que nos enfoquemos”, sugirió.

Reconoció que debe ser una transición apropiada porque el gas natural va ser lo que seguirá dominando la matriz por muchos años.

“Con relación a la expansión en renovable necesitamos varias cosas, hoy en día anda cerca del 10%, si se combina eólico, solar y biomasa, qué necesitamos, necesitamos expandir la línea de generación, porque venimos de un esquema en el cual la red de transmisión dominicana estaba destinada a las plantas convencionales”, recordó el VP de ADIE.

Dijo que “esa red de transmisión tenía sus núcleos en ciertos lugares, como San Pedro, Boca Chica, en la región Sur, Cibao Central, San Francisco de Macorís y Puerto Plata, pero ya en cualquier lugar del país puede haber generación, las energías renovables no están en esos centros de generación que son los urbanos, generalmente”.

Desconoce suspensión licitación 800 MW, hay superávit de generación de un 24% y destaca éxito proceso capitalización

Manuel Cabral dijo desconocer las razones por las cuales las autoridades del sector eléctrico suspendieron la licitación de 800 megavatios a principio del presente mes.

En cuanto a la capacidad de generación que tiene la República Dominicana, el dirigente empresarial aseguró que hay suficiente disponibilidad, a tal punto que la oferta supera en un 24 por ciento la demanda nacional, según los datos a finales del mes de julio.

Manuel Cabral calificó como un rotundo éxito, en materia de generación, el proceso de capitalización que se llevó a cabo a finales de la década de los años 90 del pasado siglo.

Sostuvo que, de acuerdo a los datos del sector eléctrico dominicano, en el año 2000 la generación eléctrica era un 90 % dependientes del petróleo, luego con las inversiones que siguieron al proceso de capitalización al 2024 ese porcentaje bajó a 72 por ciento, con 4% gas natural, 12 carbón, y 12 de las hidroeléctricas.

“En el periodo enero-julio de este año, la energía del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado está compuesto de un 40% gas natural, 30% carbón, derivados de petróleo 14%, agua 6%, biomasa 1%, viento 6% y sol 3%, y se puede apreciar que al 2022 la energía renovable supera la derivada de petróleo”, refirió.

Agregó que el gobierno se ha comprometido que para el año 2025, el 25 por ciento de la matriz de generación será de fuente renovable.

Informó que este año han entrado 100 MW de energía renovable y hay en construcción12 proyectos que representan alrededor 800MW que entrarán al sistema antes del 2023.

“En el periodo enero-julio de este año, el sistema de generación ha tenido una disponibilidad de 15,716 gigavatios-hora, y la demanda ha sido de 12,670, lo que implica una reserva de 3,046 gigavatios-hora, equivalente al 24% sobre la demanda abastecida, explicó.