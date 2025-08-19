Esto dijo Xiomara Guante al juramentarse como funcionaria del Ministerio Administrativo de la Presidencia

El ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, juramentó este martes a Kenia Xiomara Guante Valdez como viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana del Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE) tras ser designada mediante el Decreto 461-25 emitido por el presidente de la República, Luis Abinader.

Guante, al hacer uso de la palabra, expresó que se siente honrada y a la vez comprometida con las nuevas responsabilidades que asume desde el ministerio administrativo. “Me siento honrada de estar aquí por la voluntad del presidente Luis Abinader y la anuencia suya, eso me hace sentirme doblemente orgullosa”, resaltó la viceministra.

Por su parte, Bautista destacó la trayectoria de Guante y le auguró éxitos en sus nuevas funciones como viceministra.

De igual manera, le exhortó a trabajar con empeño para dar continuidad a la gestión del presidente Luis Abinader y las funciones que representa el Ministerio Administrativo de la Presidencia.

“Conocemos tu historial y sabemos que vas a dar todo lo que puedas para que las cosas funcionen bien. Puedes contar con todo nuestro apoyo”, expresó el ministro Bautista.

Guante es una reconocida activista y dirigente gremial con experiencia en gestión de proyectos y fortalecimiento institucional, impulsando iniciativas de participación ciudadana y defensa de derechos laborales.

Además, ex diputada del Parlamento Centroamericano y ex presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP). Es maestra y licenciada en Educación mención Letras, especializada en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español. También es magister en Investigación en Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades.

