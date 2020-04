“ESTO ES DIFÍCIL” La Covid19 genera incertidumbre a los peloteros

La cuarentena y las consecuencias de la pandemia de la covid19 ha afectado a todo el mundo.

Y los peloteros no escapan a esta realidad.

Para el toletero de los Medias Blancas de Chicago, el dominicano Edwin Encarnación, la incertidumbre ante este caso es una de las cosas que más le afecta.

“Es una situación difícil no saber cuándo esto va a terminar y cuándo se va a reanudar la temporada”, dijo Encarnación en el programa Grandes en los Deportes, que se transmite por Escándalo 102.5 FM, de 12 a 2 p.m.

No obstante, Encarnación está claro de qué es lo más importante en estos momentos.

“Esperamos se pueda resolver esto lo más pronto posible. Pero ahora mismo lo más importante es la salud”, dijo.

Sus marcas. Con 414 cuadrangulares en su carrera y 37 años de edad, Encarnación tiene chance de unirse a Alex Rodríguez (696), Albert Pujols (614), Sammy Sosa (609), Manny Ramírez (555) y David Ortiz (541) como los únicos dominicanos miembros del club de los 500 vuelacercas, pero es algo que por ahora no tiene en su mente.

“No pienso en 500 jonrones, yo pienso en año a año y al final de mi carrera ya veré lo que haya acumulado”, dijo el hombre que conectó 34 vuelacercas el año pasado con los Marineros y los Yanquis.

El juego de hoy. Encarnación dijo también que el juego ha cambiado mucho desde que debutó en las mayores con el 2005 y que eso se debe principalmente a la cantidad de estadísticas que tiene que manejar como jugador.

“Es imposible lidiar con todos esos numeritos que te pasan ahora”, dijo sobre la información sabermétrica que le dan previo a cada juego.

Del Clásico Mundial. Aunque no vio acción en el Clásico Mundial de Béisbol del 2017, Encarnación fue parte destacada de la versión del 2013, cuando se conquistó el torneo de manera invicta.

Para el 2021, el inicialista y bateador designado dice que es algo que quisiera poder aprovechar.

“Jugar en el Clásico es lo más bonito. ¿A quién no le gustaría estar ahí?”, indicó.

De la pelota invernal. No descartó la posibilidad de jugar con las Aguilas Cibaeñas si la temporada de Grandes Ligas se ve recortada en la cantidad de partidos.

Y agregó que jugando pelota invernal fue que se desarrolló como pelotero.

“En la final del 2005 contra el Licey fue que yo me hice hombre”, sostuvo.

Recordó que ese año era el antesalista del equipo cuando llegó Tony Batista y lo envió a la banca.

“Luego en la final, él tuvo que parar cuando firmó para ir a jugar a Japón. Fue ahí que Félix Fermín se me acercó y me dijo que yo iba a jugar en la tercera base. A mi se me bajó todo, porque imagínate tú la presión. Una cosa es estar en la banca viendo el juego, pero cuando uno está en el terreno, esa presión es algo incomparable”, agregó.