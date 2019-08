Esto es lo que han hecho las autoridades en el caso de la red de César El Abusador

Las autoridades del Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), luego del desmantelamiento el pasado martes de la peligrosa red que dirigía el narcotraficante César Emilio Peralta (César El Abusador), dicen que no han dado tregua en las labores de persecución para la localización de todos los integrantes de esta red y recolectar más evidencias que contribuyan a estructurar un expediente sólido que permita demostrar sus vínculos con actividades del crimen organizado.

El Ministerio Público, institución que dirige las pesquisas con el apoyo de la Dirección Nacional de Control de Drogas, informó a través de un comunicado de prensa que desde la operación ejecutada el pasado martes han sido detenidas 11 personas, incluyendo cuatro importantes cabecillas de la red, contra los cuales el MP ha iniciado el proceso de extradición a los EEUU, y han realizado decenas de allanamientos a negocios y residencias con la debida orden judicial, durante los cuales han sido ocupados documentos y equipos electrónicos de gran valor informativo para la investigación, y armas de fuego de diferentes tipos y calibres.

Explicó que en el transcurso de las investigaciones han sido arrestados el exjugador de Grandes Liga Octavio Eduardo Dotel Díaz, José Bernabé Quitero, Obispo Feliz Lorenzo, Roberto José Cáceres José, Manuel Sánchez Pérez (Papilo) y Jhovanny De Romblegs, quienes serán procesados en el país y contra los cuales el Ministerio Público pedirá la imposición de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo en la audiencia para el conocimiento de medidas de coerción que fue fijada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional para este lunes 26 de agosto.

Igualmente, la misma medida será solicitada contra Edward Núñez en la audiencia que fue fijada por dicho tribunal para el próximo martes 27 de agosto.

Indicó el Ministerio Público en ese mismo orden que en el transcurso de las pesquisas también han sido arrestados los cabecillas de la organización criminal Baltazar Mena, José Jesús Tapia Pérez y Sergio Gómez Díaz, quienes junto a Jeifry del Rosario Gautier, quien ya se encontraba en prisión por otros cargos, fueron presentados ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia para el conocimiento del trámite de extradición solicitado por las autoridades de los Estados Unidos, cuya audiencia el pasado viernes fue aplazada para el próximo martes 27 de agosto.

Informó que dichos imputados fueron sometidos a la justicia por presuntamente incurrir en asociación ilícita para adquirir, poseer, transferir y utilizar bienes a sabiendas de que han sido producto de un delito de tráfico ilícito de drogas y del delito de lavado de activos proveniente del tráfico de drogas ilícitas, cuya tipificación y sanción se encuentra contemplada en los artículos 60, 99 y 100 de la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, y en el artículo 3 de la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y los delitos de tenencia ilegal de armas, municiones y sus accesorios, y tenencia y uso de armas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, cuya tipificación y sanción se encuentra contemplada en los artículos 66 y 70 de la Ley No. 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

El comunicado de prensa mediante el cual se dio a conocer los avances de las investigaciones que llevan a cabo el Ministerio Público y la DNCD en torno a este caso, destaca que ambos órganos continúan de manera activa la búsqueda de César Emilio Peralta, también conocido como “César El Abusador”, jefe de la organización, para ejecutar una orden de arresto en su contra exhortándole al mismo a que se entregue de inmediato respetando sus derechos fundamentales.

Por igual, las autoridades cuentan con órdenes de arrestos y persiguen a otras personas por su vinculación a esta red, entre ellos, el deportista Luis Castillo, así como de los señores Yeimi Verónica Núñez Rodríguez, Natanael Castro Cordero y Edward Patricio Montero Cabral, Rodolfo Cedeño Ureña, Alan Gilberto Bueno Alcequiez, Rafael Reyes, Pablo Antonio Polanco Mateo, Yadher Rafael Jáquez Araujo, Heriberto De La Cruz Pérez, Lidio Peña Mota y Ana Gregoria Pérez Then.

Expresó la institución del sistema de justicia que la persecución contra las actividades delictivas no se detiene y que cada día más las instituciones nacionales con la cooperación internacional están aunando esfuerzos y recursos para enfrentar con eficiencia las diferentes modalidades de la delincuencia y el crimen transnacional.