Esto es lo que te pasa si chocas a un motorista

Ahora entiendo las expresiones: si tuviste un accidente con un motorista, si te puedes ir vete; que te resuelva ahí mismo porque uno siempre pierde con ellos, o las de yo no quiero saber de agentes de la Amet y no voy a joder con la Dirección General de Seguridad de Tránsito Terrestre (Digesett).

¡De verdad que tienen sentido cuando quieres cumplir como dominicano responsables y te enfrentas a la realidad de la forma de trabajo de la institución de tránsito y la Fiscalía General de la República en este caso!

Los motoristas son diariamente un problema para los conductores de vehículos de más ejes. Su imprudencia: rebases por la derecha; pasarse los semáforos en rojo; lo ya cotidiano irse en vía contraria y otras faltas, agrandan el problema de la falta de educación vial que perdura en la República Dominicana.

El problema con los motoristas, quienes representan el 78% de muertes por accidentes de tránsito del país, parece no importar, ya que el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, lo que se ha enfocado es en cambiar nombres y direcciones de calles e imponer a parquearse bien, y no buscar medidas para estos constantes creadores de accidentes.

Pero, si tienes un accidente, ellos son solo una parte del enojo e impotencia que tendrás, ya que el proceso en la Digesett y la fiscalía provocará, te aseguro, maldecir hasta al Presidente.

Si decides reportar el accidente, seas culpable o no, como manda la ley, y vas sin el motorista iniciará tú odisea. Lo primero es que los miembros de la Digesett te dirán que para hacer el reporte tienes que llevar el vehículo, esto con el entramado de que habrá una detención, pero no te lo dicen directamente. Una vez que comienzan a levantar el expediente, en mi caso el motorista iba en vía contraria y me chocó, quedarás detenido por unas horas y te dicen que un fiscal debe ver el vehículo, algo que nunca pasa.

La detención la justifican con que hubo un lesionado en el accidente y a pesar de que el 911 atendió y despachó al fatal quedé preso. Ellos alegan, los de Digesett, que esa persona puede tener una hemorragia luego, algo estúpido, porque, creo, se puede resolver con el contacto de la personal en el reporte que les pasan los paramédicos que le asistieron y el reporte del Amet. Pero esto no sirve para nada, porque en Digesett no buscan nada de esto.

Al completar, envían el expediente al fiscal asignado y cuando este entiende que ya es su hora de trabajo, le responde al comandante de Digesett con el día en que te toca comparecer, que puede ser el siguiente.

Te puedes ir, pero tu vehículo se queda retenido y es enviado al canódromo por cumplir con la ley. Los de la Digesett, que algunos son amables y entiende la desesperación y la impotencia, todo el tiempo te hablan de que te van a despachar, pero no te dicen que solo a ti. Esto te toma la mañana y parte de la tarde.

El día de la comparecencia, de la cual te advierten tienes que llegar temprano, es otro trajín, pues llegas temprano solo para tomar un tiket, más nada. Resultan que los de Digesett envían el expediente a la fiscal cuando les da la gana, fácilmente a las 11:00 o 12: 00 del mediodía, alegando que son varios y tienen que ir juntos, cuando se supone que el expediente quedó listo cuando te despacharon y te dijeron el día de comparecencia.

Limítate a hacerle algunas preguntas a las servidoras públicas, pues ellas están cansada de preguntas estúpidas y responden con la falta de formalidad, profesionalismo y la escasa preparación que las caracterizan.

Después que la fiscal ve el expediente, nunca el vehículo, te pone a firmar papeles y que vaya a buscar tu vehículo al canódromo, lugar donde los directivos, con exención, hacen lo que quieran y ya hay bastantes historias conocidas.

Al final, no se entiende la razón de la detención, si las autoridades en ningún momento tratan de hacer contacto con la persona, que aunque fue atendida por médicos, quienes hicieron supuestamente un reporte y luego dieron el alta, ellos, Digesett, prevén que está mal herido.