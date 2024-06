El presunto cabecilla del asalto a la sucursal del Banco Popular de la Luperón con Olof Palme, Jorge Luis Estrella Arias, salió hacia el este del país junto a Gaby Matilde Félix Díaz, de 47 años, con quien tiene una relación de noviazgo desde hace cuatro años.

Así lo asegura la propia novia, según lo escrito por el Ministerio Público en la solicitud de medidas de coerción contra el encartado y compartes. Durante el interrogatorio, la dama dijo al fiscal investigador que el miércoles 05 de junio, dos días después del robo al banco, en horas de la mañana, Jorge Luis le dijo que lo acompañara a la Basílica de Higüey.

«Ese mismo día siendo las 2:06 pm, llegamos a la Basílica, luego fuimos a la Playa Dominicus. Salimos de la playa aproximadamente a las 12:00 am, del día 06 de junio, y le dije a jorge Luis que nos fuéramos para la capital, de camino este me dijo que me parara, que iba a tomar una llamada e ir baño, cuando este

volvió le vi muy exaltado, y es cuando me dice ‘te confesaré algo, los del asalto al Banco

Popular fuimos nosotros'», detalla la novia de señalado, según lo plasmado en la página 131 de la instrumentación.

«no me dijo nombre, solo dijo la palabra nosotros, yo me puse a llorar, y le dije que se entregara, y es cuando el me comunica que habían matado a uno de los que participó en el hecho. Agregando que no podíamos llegar a la capital», añadió. «Yo me sentía muy mal y jorge Luis tomó el volante, y nos devolvimos. Nos quedamos en un hotel camino a la Romana, por aproximadamente dos (02) horas, y luego lo dejé en la Plaza Blue Mall, de Punta Cana, y es cuando su hermano va por el a mi vehículo, y este se desmonta, y yo me retiré del lugar», aseveró.

La novia de Jorge Luis acotó, según el órgano acusador, que un día después del robo, el 4 de junio, una amiga de ella le envió una imagen por Instagram de uno de los asaltantes al Banco Popular, donde esta persona se me parece a Jorge Luis Estrella. «Por lo que le pregunto a jorge Luis si era él, a lo que este me responde que no, y en automático le cambio el semblante», dijo.