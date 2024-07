Esto fue lo que hizo la senderista «Trini» para que pudieran encontrarla

Trinidad de la Cruz, Trini, la senderista que estaba extraviada desde el pasado sábado estaba extraviada cuando iba con un grupo de 30 excursionistas que realizaban el trayecto entre las presas Pinalito, en Tireo, Constanza, y la de Blanco, en Bonao.

“Había un despeñadero en ese punto, me puse a la mitad y busqué un árbol y debajo del árbol hice un refugio. Entonces el segundo día de la búsqueda dije bueno, ya me han sobrevolado tres veces y no me ve, entonces hice un letreo con un papel de baño mojado que tenía y le puse piedras”, contó.

Agencias del Estado tras Trini

Dos equipos de guardaparques del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) guiaron al personal militar y de socorro en la etapa final del operativo que concluyó con el rescate exitoso de la senderista.

Emely Gil, encargada del Departamento de Atención a Emergencias del MARN, explicó que los guardaparques, bajo la dirección de Julio César de los Santos Bueno (Kaki), administrador del Parque Nacional Valle Nuevo, se mantuvieron en la búsqueda desde la noche del sábado.

De los Santos Bueno había reportado que siendo las 07:52 de la noche del pasado sábado, 6 de julio, recibió una llamada telefónica de parte de un oficial del Cuerpo de Bomberos de Constanza, en la que se alertaba sobre el extravío de una persona.

Desde ese momento, el equipo de guardaparques se trasladó al Centro de Control y Vigilancia de Pinalito con personal de la Defensa Civil, que se adentró en la zona de El Naranjo junto con miembros del Ejército de la República Dominicana, voluntarios locales y personas que se sumaron como guías.

La primera etapa de la búsqueda se extendió hasta las 2:00 de la madrugada del domingo y se reanudó en las primeras horas de la mañana. “La pendiente pronunciada y la oscuridad de la zona hacían imposible continuar con las gestiones, tanto por temas de seguridad como por la dificultad para seguir e identificar los rastros”, explicó De los Santos Bueno en su primer informe.

El mismo sábado y en la madrugada del domingo, los guardaparques también recorrieron aparte de Arroyo Yayas y Las Diez Tareas, justo la zona donde el sendero desciende al Río Tireo y el remanente del Arroyo Sonador.

Emely Gil elogió los esfuerzos de todo el personal que integra el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), los órganos militares, el Sistema de Emergencias 911 y los comunitarios de Tireo y Constanza, quienes hicieron posible el rescate exitoso de la senderista.

Explicó que a las 4:36 de la tarde de este lunes, luego de ubicar a la senderista, un equipo de guardaparques del Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad se trasladó en uno de los dos helicópteros a la zona para identificar su ubicación exacta y guiar a un equipo terrestre que la sacó hacia un área donde se llevó a cabo su evacuación.

“La mujer se encontraba en condiciones para caminar y, tras ser trasladada en helicóptero al campamento a las 6:47 de la noche, fue llevada en ambulancia al hospital municipal de Constanza”, dijo Gil mientras se encontraba en el hospital de Constanza.