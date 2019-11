Esto hará el MINERD en liceo de Villa González

SANTIAGO.- Después de varios años de espera por soluciones a la falta de aulas y la necesidad de un comedor, la comunidad educativa del liceo Milagros Hernández en Villa González recibió la visita del ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, quien ordenó se hicieran los ajustes necesarios para responder a sus peticiones.

Dentro de las demandas que hicieron los maestros está la construcción de un comedor para suplir a los 652 estudiantes activos que tienen y al menos seis aulas para los mismos fines.

De inmediato el ministro Peña Mirabal ordenó se iniciarán los procesos de concurso para licitar la obra y construirla, considerando el tiempo reglamentario que estipulan las infraestructuras públicas.

“Una persona que no sale de la oficina y no se codea con la comunidad educativa, no sabe lo que pasa fuera y eso no permite un manejo efectivo de los recursos, por eso salgo al menos una vez a la semana para que nadie me cuente”, precisó.

Para disponer de más aulas, también el titular del MINERD ordenó a la dirección del distrito educativo 08-10 disponer de sus oficinas dentro del plantel y ellos buscarán un local alquilado donde puedan seguir brindando el eficiente servicio.

Además, conversó con Adolfo Cedeño, director de Mantenimiento Escolar, para instalar aulas móviles mientras se construyen las pendientes y así brindar soluciones a las necesidades puntuales del plantel.

Sumado a todo eso, también dispuso el remozamiento de una de las dos canchas recreativas y aprovechó para felicitar al director del liceo Adalberto Castro por las condiciones de higiene y cuidado con que lo ha mantenido.

“La falta de compromiso no posibilita el desarrollo sostenible de la enseñanza porque cuando algo se necesita y se puede resolver directamente en la escuela, y se espera la intervención de arriba, eso retraza todo. Los felicito porque dentro de lo que han podido, han logrado mantener este centro bien”, dijo.

Este liceo fue construido en 1972 y es el de más antiguo de la zona, por lo que requiere de intervenciones periódicas para que funcione con normalidad. Los docentes confesaron que nunca un ministro había ido tan rápido y con soluciones concretas a sus demandas.