Estos fueron los mejores momentos de los Grammy 2024

Taylor Swift es nominada a seis estatuillas por su trabajo discográfico en "Anti-Hero" y "Midnights".

Los Grammys regresaron para celebrar su 66ª edición en una ceremonia que reunió lo más destacado de la industria musical este año.

El gran evento se presentó el domingo 4 de febrero de 2024 en el Crypto.com Arena, ubicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos; siendo oficiado por cuarto año consecutivo por el cómico Trevor Noah (The Daily Show).

A pesar de no encabezar la lista de nominaciones (con SZA liderando con nueve), Taylor Swift busca hacer historia en la 66ª edición de los Grammys 2024. Su álbum Midnights no fue un proyecto destacado entre su discografía, según la crítica, pero el éxito de su gira “The Eras Tour” y su creciente popularidad potencian sus aspiraciones a llevarse el trofeo de Álbum del año por cuarta vez.

Superar a leyendas como Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder no sería insignificante, todos con tres galardones en esta categoría. Además de la mencionada, Swift compite en otras cinco categorías: Mejor álbum de pop vocal, Mejor actuación pop en solitario, Canción del año, Canción del año (por Anti-Hero); y Mejor actuación pop en dúo/grupo por su remezcla de “Karma” con Ice Spice.

Billie Eilish (Fuente externa)

Tal como mencionamos, la cantautora de R&B SZA se perfila como una fuerte competidora debido a su segundo álbum SOS, el cual resonó tanto a nivel comercial como cultural; especialmente gracias a que la canción principal “Kill Bill” logró viralizarse rápidamente en TikTok.

¿El problema? La historia y las estadísticas no juegan en su favor; solo tres mujeres negras han ganado como Mejor Álbum en más de seis décadas, entre ellas Natalie Cole, Whitney Houston y Lauryn Hill. Es importante recordar que desde 1999, ninguna artista afroamericana ha conseguido el trofeo.

Con cinco menciones, Billie Eilish es el otro gran nombre notable del año. Ella va por su tercer premio a Grabación del Año con “What Was I Made For?”, tema que conforma la banda sonora de Barbie.

La película, dirigida por Greta Gerwig, y el impacto emotivo que logró, podrían inclinar la balanza a su favor, recordando su impresionante debut en los Grammy hace cuatro años, cuando logró llevarse a casa cinco gramófonos dorados.

Otros artistas que acumulan el mayor número de nominaciones son Phoebe Bridgers, Victoria Monét y el ingeniero musical Serban Ghenea, con siete cada uno. Jon Batiste, boygenius (banda integrada por Bridgers junto a Lucy Dacus y Julien Baker), Brandy Clark, Miley Cyrus, Olivia Rodrigo y Jack Antonoff tienen cada uno seis nominaciones.

Taylor Swift anunció nuevo álbum

Taylor Swift (Fuente externa)

Antes de la ceremonia, Taylor Swift modificó su fotografía de perfil en su cuenta oficial de Instagram. Aunque era la misma de la portada de Midnights, el color varió a blanco y negro.

Automáticamente, los fans de la multipremiada intérprete (también conocidos como swifties) comenzaron a teorizar sobre la posibilidad de que se dé el anuncio oficial de la regrabación de Reputation, el disco que marcó el regreso más importante de la trayectoria de Taylor por el año 2017.

Sin embargo, la noche de los Grammys, la artista estadounidense sorprendió con la confirmación de un próximo disco titulado The Tortured Poets Department.

“Mi número de la suerte, no sé si se los he dicho alguna vez”, expresó durante la aceptación del premio a Mejor álbum de pop vocal.

“Sé que la forma en que votó la Academia de la Grabación es un reflejo directo de la pasión de los fans. Así que quiero dar las gracias a los fans contándoles un secreto que les he estado ocultando durante los dos últimos años, y es que mi nuevo álbum sale el 19 de abril. Se llama The Tortured Poets Department”.