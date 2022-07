Estos fueron los momentos más importantes de Premios Juventud

Anoche el Coliseo José Miguel Agrelot estuvo envuelto en música, algarabía y buenas vibras de la mano de los grandes intérpretes de la música latina, y es que por primera vez, se celebraron los Premios Juventud en Puerto Rico.

“La gran noche del verano” que premia a los artistas de habla hispana tuvo momentos inolvidables para los fanáticos de la música.

A continuación, te mostramos lo más importante de los Premios Juventud 2022:

Dominicanos brillan por todo lo alto en la ceremonia

El Alfa conquistó a la audiencia al ritmo de “Gogo Dance”, “La Mama de la Mama” y “La Romana”, demostrando una vez más que el dembow domina los escenarios nacionales e internacionales.

El cantante ganó la categoría “Artista Masculino – On The Rise” y, momentos más tarde, presentó “La opinión es tuya” junto a DJ Adoni, Farruko y La Perversa.

Además, Manny Cruz llevó un pedazo de República Dominicana a los Premios Juventud con “Santo Domingo”, una canción que resalta la belleza de nuestra capital que puso a bailar a todos los presentes al ritmo del merengue.

Le puede interesar: Manny Cruz, el artista que se reinventa en cada canción

Manny Cruz canta Santo Domingo en Premios Juventud

Por su parte, Natti Natasha, quien obtuvo cinco nominaciones, realizó su presentación en compañía de Wisin y Yandel.

CNCO anuncia su separación tras casi 7 años de carrera

CNCO

El grupo de reguetón y pop latino CNCO obtuvo el premio a “Mejor Fandom” y, al momento de recibir la estatuilla, aprovechó para anunciar su separación, tras casi siete años de carrera.

«CNCO se separa pronto», dijo el puertorriqueño Zabdiel de Jesús, quien indicó que la banda verá su fin luego de publicar su próximo álbum y realizar una gira de despedida.

Momentos más tarde, el dominicano Richard Camacho detalló que la decisión se tomó “de manera natural” y que aprovecharán esta nueva etapa para continuar creciendo como artistas mientras cada uno encuentra su propio camino.

La agrupación original se formó en diciembre 2015 cuando Christopher Vélez, Joel Pimentel, Richard Camacho, Erick Brian Colón y Zabdiel de Jesús ganaron el concurso televisivo “La Banda” durante su primera temporada.

Sin embargo, en mayo 2021, Pimentel anunció su salida de CNCO, dejando al grupo con sólo cuatro miembros.

Farruko no se siente orgulloso de “Pepas”

Cantante de Pepas

Farruko ganó “Track Viral Del Año” por la canción “Pepas” y, contrario a lo que pudiera pensarse, no se mostró feliz al momento de recibir el reconocimiento.

La razón es que no se encuentra orgulloso del tema que marcó un antes y un después en su carrera debido a que incita al consumo de sustancias ilícitas.

En su discurso de agradecimiento, el cantante exhortó al público a orar, sembrar amor y tener empatía hacia el prójimo debido a los tiempos difíciles que atraviesa la sociedad.

“Antes me emocionaba y trabajaba para ser reconocido. Hoy me gane un Premio Juventud con Pepas y realmente no quería ni cogerlo por que no me siento orgulloso de eso, pero hoy entendí que es la excusa que ha usado nuestro padre para trabajar con mi ego y dar un mensaje”, publicó en su cuenta de Instagram.

Artistas reconocidos como “Agentes de Cambio»

J Balvin junto a Wisin y Yandel

J Balvin fue reconocido como “Agente de Cambio” debido a su trabajo a favor de la salud mental y su rol activo en la recaudación de fondos para las víctimas de tiroteos masivos.

Por su parte, Wisin y Yandel obtuvieron este reconocimiento por su apoyo a la comunidad latina y su contribución a la música.

Leer también: Wisin y Yandel serán reconocidos como “agentes de cambio” en Premios Juventud

Y Kany García fue galardonada por su compromiso y activismo en la lucha por la igualdad.

Otras personalidades que recibieron el “Agente de Cambio” son Juanpa Zurita, Omar Negrón Ocasio, Carlitos Swaggy Way y la Jenni Rivera Love Foundation.