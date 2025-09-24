Estos serían los enfrentamientos en los playoffs si la temporada terminara hoy

Se acerca la postemporada del 2025. Mientras sigues de cerca las posiciones, aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre cómo se está configurando el panorama de los playoffs, así como información sobre los posibles desempates y los escenarios de clasificación para cada contendiente.
SI LA TEMPORADA TERMINARA HOY
Aquí está un vistazo a cómo serían las clasificaciones si la temporada terminara hoy.
Equipos de playoffs de la Liga Americana: Azulejos (División Este de la Liga Americana), Marineros (División Oeste de la Liga Americana), Guardianes (División Central de la Liga Americana), Yankees (Comodín), Medias Rojas (Comodín), Tigres (Comodín).
Equipos de playoffs de la Liga Nacional: Cerveceros (Central de la Liga Nacional), Filis (Este de la Liga Nacional), Dodgers (Oeste de la Liga Nacional), Cachorros (Comodín), Padres (Comodín), Mets (Comodín)
Cada una de las series de Comodines al mejor de tres partidos está programada para comenzar el 30 de septiembre, mientras que cada una de las series divisionales al mejor de cinco está programada para iniciar el 4 de octubre.
DESEMPATES
Desde el 2022, todos los desempates de los playoffs se determinan matemáticamente, en lugar de mediante partidos de desempate. Eso significa que los empates por los títulos divisionales y los puestos en la postemporada, así como por los sembrados, se deciden primero por el récord de series particulares entre esos equipos durante la temporada, y se recurre a otros criterios de desempate si es necesario.
DIVISIÓN ESTE DE LA LIGA AMERICANA
Azulejos
- Ganan desempate contra: Marineros, Medias Rojas, Tigres, Yankees
- Pierden desempate contra: Astros
- Desempates por definirse vs: Guardianes
Yankees
- Ganan desempate contra: Marineros
- Pierden desempate contra: Azulejos, Medias Rojas, Tigres, Guardianes
- Desempates por definirse contra: Astros
DIVISIÓN CENTRAL DE LA LIGA AMERICANA
Guardianes
- Ganan desempate contra: Astros, Tigres, Yankees
- Pierde el desempate contra: Marineros, Medias Rojas
- Desempates por definirse contra: N/A
Tigres
- Ganan desempate contra: Astros, Yankees
- Pierden desempate contra: Azulejos, Guardianes
- Desempates por definirse contra: Medias Rojas
DIVISIÓN OESTE DE LA LIGA AMERICANA
Marineros
- Ganan desempate contra: Astros, Tigres, Guardianes, Medias Rojas
- Pierden el desempate contra: Azulejos, Yankees
- Desempates por definirse contra: N/A
Astros
- Ganan desempate contra: Azulejos
- Pierden desempate contra: Medias Rojas, Marineros, Tigres, Guardianes
- Desempates por definirse contra: Yankees
COMODÍN DE LA LIGA AMERICANA
Medias Rojas
- Ganan desempate contra: Astros, Yankees, Guardianes
- Pierden el desempate contra: Azulejos, Rangers, Marineros
- Desempates por definirse vs: Tigres
DIVISIÓN ESTE DE LA LIGA NACIONAL
Filis
- Ganan desempate contra: Cachorros, Dodgers
- Pierden desempate contra: Cerveceros
- Desempates por definirse vs: N/A
DIVISIÓN CENTRAL DE LA LIGA NACIONAL
Cerveceros
- Ganan desempate contra: Filis
- Pierden desempate contra: N/A
- Desempates por determinarse vs: N/A
DIVISIÓN OESTE DE LA LIGA NACIONAL
Dodgers
Ganan desempate contra: Padres
Pierden desempate contra: Cerveceros, Cachorros, Mets, Filis
Desempates por definirse contra: N/A
COMODÍN DE LA LIGA NACIONAL
Cachorros
- Ganan desempate contra: Dodgers
- Pierden desempate contra: Padres
- Desempate por determinarse vs: N/A
Padres
- Ganan desempate contra: Cachorros, Mets
- Pierde desempate contra: Dodgers
- Desempates por definirse vs: N/A
Mets
- Ganan desempate contra: Cardenales
- Pierden desempate contra: Rojos, Padres, D-backs
- Desempates por definirse vs: N/A
Rojos
- Ganan desempate contra: D-backs, Mets
- Pierden desempate contra: Cardenales, Marlins
- Desempate por definirse vs: N/A
D-backs
- Gana desempate contra: Mets, Marlins
- Pierde desempate contra: Rojos
- Desempate por determinar vs: Cardenales
Cardenales
- Gana desempate contra: Rojos, Marlins
- Pierde desempate contra Mets, Padres
- Desempate por determinar vs: D-backs
Marlins
- Gana desempate contra: Gigantes, Rojos
- Pierde desempate contra N/A
- Desempate por determinar vs: Cardenales, D-backs, Mets