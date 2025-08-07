Estos son los alimentos y productos que más han subido de precio en República Dominicana

La inflación alimentaria sigue siendo un factor determinante en el gasto familiar de los hogares dominicanos. Según el más reciente informe del Banco Central y el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), varios productos esenciales de la canasta básica han registrado aumentos en sus precios durante los últimos meses.

Según e el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se registró una variación mensual de 0.38 % en julio de 2025, mientras que la inflación interanual se situó en 3.40 %, lo que representa una leve disminución de 0.16 puntos porcentuales respecto al 3.56 % observado en junio.

Alimentos que subieron de precio

El grupo de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas presentó una variación de 0.47 %, impulsada por el aumento de precios en productos como:

Pollo fresco

Yuca

Guineos verdes

Pan sobado

Salami

Productos que bajaron de precio

Por otro lado, algunos alimentos mostraron una disminución en sus precios, contribuyendo a moderar la inflación del grupo según el informe mensual que presenta Pro Consumidor, en su sondeo semanal :

Ajo

Aguacates

Limones agrios

Aceite de soya

Naranjas

Cebollas

El estudio indica que respecto a la inflación subyacente mensual, la misma fue de 0.30 % en julio, ubicándose la interanual en 4.19 % en dicho mes, también dentro del objetivo de 4.0 % ± 1.0 %.

Este indicador permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria, debido a que excluye algunos artículos que normalmente no responden a las condiciones de liquidez en la economía,