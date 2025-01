Estos son los objetivos de Donald Trump, según politólogo

El presidente de Estados Unidos Donald Trump, busca consolidar su imperialismo al intentar restablecer el orden internacional unipolar al afirmar que Estados Unidos intentando «reclamar su legítimo lugar como la nación más grande, más poderosa y respetada de la tierra”, según el politólogo Juan González.

“Los planes de Trump, como retomar el control del Canal de Panamá, adquirir la isla de Groenlandia o reforzar la influencia en el Golfo de México, son indicativos de que tiene intenciones de restablecer el orden internacional unipolar, surgido tras la caída del Muro de Berlín”, destacó el experto.

Aseguró que Trump y sus asesores consideran que los principales rivales geopolíticos de Estados Unidos enfrentan importantes obstáculos. En ese sentido, detalló que consideran que Rusia estaría debilitada por la guerra con Ucrania, mientras que China enfrenta problemas en su sector inmobiliario y registra una disminución significativa de la inversión extranjera directa, entre otros factores, que ralentizan su crecimiento económico. Asimismo, India, aunque en ascenso, carece todavía de la fuerza económica, militar y tecnológica necesaria para influir decisivamente en el sistema global.

Politólogo Juan González

Explicó en ese sentido que el mandatario de la noción norteamericana ignora varios factores que han debilitado el liderazgo de Estados Unidos como única superpotencia global, entre ellos, la invasión a Irak en 2003, una acción que violó el derecho internacional y debilitó la legitimidad de Estados Unidos ante la comunidad internacional.

Además, indicó que acontecimientos como la crisis financiera de 2007-2008 en Estados Unidos, la invasión rusa a Georgia en 2008 y la conformación del bloque BRICS en 2006 evidenciaron la progresiva decadencia del orden unipolar.

El debate sobre la multipolaridad

Aunque el académico reconoció que Estados Unidos ya no es la única superpotencia global, también afirmó que el sistema internacional actual no puede considerarse plenamente multipolar. Según explicó, los sistemas internacionales suelen surgir mediante acuerdos entre grandes potencias en eventos clave, como el Congreso de Viena en 1815, las conferencias de Yalta y Potsdam en 1945, o la Cumbre de Malta en 1989. Argumentó que, hasta el momento, no ha ocurrido un evento similar para establecer un consenso sobre un nuevo sistema internacional.

Estrategias de seguridad y rivalidades geopolíticas

Durante su primera administración, Trump presentó en 2017 una Estrategia de Seguridad Nacional que definió a China y Rusia como potencias revisionistas que amenazan el «status quo» del sistema internacional y los intereses estadounidenses. Basándose en esta estrategia, la administración Trump implementó medidas como la guerra comercial contra China en 2018 y la guerra tecnológica en 2019. Sin embargo, concomitantemente tuvo tensiones diplomáticas con aliados clave, como Alemania e Italia, que fortalecieron sus vínculos con China y Rusia.

Por otro lado, González destacó que la administración Biden (2021-2025) continuó la guerra comercial y tecnológica contra China, restringiendo aún más el acceso del gigante asiático a tecnología avanzada para la producción de semiconductores y el desarrollo de inteligencia artificial.

Además, argumentó que Biden se enfocó en reconstruir las alianzas con los tradicionales aliados de Estados Unidos, logrando que Italia abandonara la Iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda de China, y que Países Bajos limitara la exportación de máquinas modernas de la empresa ASML, fundamentales para la fabricación de semiconductores avanzados.

Estados Unidos y su influencia renovada

Según el politólogo, la guerra entre Rusia y Ucrania, iniciada en 2022, puso de manifiesto la dependencia de la Unión Europea de los Estados Unidos en materia de seguridad y defensa, dado que ningún país del bloque cuenta con la capacidad militar suficiente para contrarrestar las ambiciones de Putin en Europa del Este.

“El conflicto permitió a Estados Unidos aumentar su influencia política y económica sobre el bloque, además de lograr el objetivo estratégico de distanciar a Rusia de Alemania, considerando la fuerte dependencia energética que tenía esta última con la primera”, destacó el académico.

González expresó que los acontecimientos recientes han fortalecido la posición de Estados Unidos como superpotencia global en comparación con una década atrás. Por ello, Trump y sus estrategas consideran que el país debe reclamar el papel de única superpotencia mundial, recurriendo, si es necesario, al uso de poder militar o económico contra quienes se interpongan en su camino, una postura que contradice los valores liberales promovidos por Occidente desde la Segunda Guerra Mundial.

«Si Trump, con su enfoque unilateralista, deteriora las alianzas que Estados Unidos ha construido con potencias como Japón, Alemania, Francia, Italia o Canadá, podría debilitar uno de los pilares fundamentales del poder estadounidense», afirmó el politólogo.

Finalmente, manifestó que China es la única superpotencia con la capacidad de desafiar el liderazgo de Estados Unidos en los ámbitos económico, tecnológico y militar en las próximas décadas. En este contexto, sostuvo que China está dispuesta a desempeñar un rol más destacado en el sistema internacional como alternativa al unilateralismo promovido por la administración Trump, y que este proceso podría acelerar la transición hacia un sistema internacional multipolar, una meta que comparten otras potencias emergentes como Rusia, India o Brasil.