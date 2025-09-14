Estos son los sectores que se quedarán sin agua potable este lunes

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) informó que mañana, 15 de septiembre, será interrumpido el servicio de agua potable en varios sectores del municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo, debido a trabajos de reparación en el Sistema Isa-Mana.

La institución explicó, mediante un comunicado, que la suspensión del suministro se debe a la reparación de una avería en una línea de agua potable de 30 pulgadas, lo que requiere el cierre temporal del sistema para poder ejecutar los trabajos.

Los sectores que se verán afectados por esta medida son: Pedro Brand, La Guáyiga, Ciudad Satélite, Eduardo Brito, Chavón, Barrio El Progreso, Landia Norte, Juana Saltitopa, San Felipe, Gran Poder de Dios, La Piña, Americanos I, Landia Sur, Carretera de Hato Nuevo, La Unión.

Asimismo, Residencial Reserva, Tamarindo, Campamento de la 1ra Brigada del Ejército, Hospital Rodolfo de la Cruz Lora, Hospital Psiquiátrico Padre Billini (Km 28), Flor de Loto, entre otros.

La CAASD precisó que los trabajos consisten en la soldadura del tramo afectado, lo cual hace imprescindible la interrupción temporal del sistema Isa-Mana, considerado el primer acueducto moderno que abastece de agua potable al Gran Santo Domingo.

Las brigadas técnicas estarán laborando de forma continua para restablecer el servicio del preciado líquido en el menor tiempo posible.

“Con esta intervención, reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer un servicio eficiente y de calidad a todos nuestros usuarios”, destacó la corporación.



Finalmente, la entidad agradeció la comprensión de la población ante los inconvenientes que estas labores puedan ocasionar y reiteró su llamado a hacer un uso racional del agua potable.