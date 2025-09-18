  Estos son los títulos que pronto desaparecerán de Netflix

Si tienes series o películas pendientes en tu lista de reproducción, este es el momento de revisarla. Netflix anunció que varios títulos populares saldrán de su catálogo en los próximos días, como parte de su rotación habitual de licencias.

Aunque la plataforma no publica una lista oficial completa de los contenidos que expiran, se ha confirmado que algunas producciones destacadas dejarán de estar disponibles antes de que finalice el mes, por lo que los usuarios deben estar atentos.

Entre los títulos que se espera que salgan próximamente se encuentran:

“La casa Guinness” , serie dramática que ha generado gran interés por su enfoque en conflictos familiares y secretos empresariales.

De noche con el Diablo

Piensa como hombre

“Alias Charlie Sheen” , documental biográfico que repasa la vida del actor con una mirada íntima y reveladora.

"El otro París" , comedia romántica protagonizada por Miranda Cosgrove, que juega con el contraste entre expectativas y realidad.

, comedia romántica protagonizada por Miranda Cosgrove, que juega con el contraste entre expectativas y realidad. “Realeza rebelde”, documental sobre la princesa Märtha Louise y su relación con el gurú espiritual Durek Verrett.

Estos títulos forman parte de la programación de septiembre, pero no todos permanecerán disponibles más allá del mes, por lo que los fanáticos deben aprovechar antes de que expiren sus licencias.

Netflix renueva constantemente su catálogo, incorporando nuevas producciones como Alice in Borderland (Temporada 3), Black Rabbit y Incontrolables, mientras retira otras para dar paso a contenido original y estrenos internacionales.

Para conocer qué títulos están por salir, se recomienda revisar la sección “Últimos días para ver” dentro de la plataforma o consultar fuentes especializadas como Netfliteando y Soy de Cine, que actualizan sus listados semanalmente.