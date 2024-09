El cantante Jay Wheeler informó este martes que ha decidido entregar su vida a Cristo después de un accidente automovilístico que pudo haber terminado en tragedia.

El artista, conocido por sus éxitos en el género urbano, sufrió un aparatoso accidente del cual salió completamente ileso, un hecho que él mismo ha calificado como un milagro.

“Ahora mismo me dan ganas de llorar, pero no quiero que la gente piense que me aproveché de ese momento para entregarme al Señor. Llevaba días, meses queriendo hacerlo, pero no sabía cómo, porque tengo una carrera, tengo mucha gente comprometida bajo mi producto, Jay Wheeler, y mucha gente que come gracias a lo que yo hago”, compartió Wheeler en sus redes sociales, visiblemente conmovido.

De igual manera, recordó cómo el automóvil se volcó y perdió el control, llevándolo a pensar que era el fin de su vida. En ese momento comenzó a cuestionar a Dios sobre por qué permitió que atravesara por ese momento incómodo en su vida, aunque luego, al ver que no tuvo ningún daño físico, comenzó a agradecerle por guardarlo y salvarlo de la muerte.

«La gente deja de vernos como seres humanos y piensan que, desde que seguimos a Cristo, nos convertimos en perfectos», explicó.

Desde entonces, Jay ha mostrado un renovado compromiso espiritual, lo que ha sorprendido y conmovido a sus seguidores.

Su testimonio ha resonado en las redes sociales, donde miles de personas han compartido mensajes de apoyo, admiración y gratitud por su supervivencia.

