Estoy de acuerdo con el voto automatizado, dice Hipólita Mejía

El expresidente Hipólita Mejía expresó que está de acuerdo con el uso del voto automatizado y que la Junta Central Electoral (JCE) es quien tiene que buscar formulas y consensos necesarios con los partidos políticos.

“Si es necesario que se llegue al híbrido para transparentar y conseguir la opinión pública”, señaló Mejía el luego de la reunión que sostuvo con presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, para gestionar la aprobación de un proyecto de ley sometido por el diputado Víctor Suárez..

Al ser cuestionado por periodistas sobre la posición del exmandatario Leonel Fernández frente al voto automatizado y el proceso de auditoría que pidió realizar a los equipos que se utilizaron en las elecciones primarias, dijo que la JCE es la que tiene que encargarse de eso.

“Yo nunca he coincidido con él, para que tengo que coincidir, no yo no coincido con él”, señaló.