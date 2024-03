Familiares de reos que se encuentran recluidos en la cárcel de La Victoria dicen este martes están desesperados, al no saber el estado de sus parientes tras registrarse un incendio en la correccional.

«Vine desde temprano cuando me di cuenta que había un fuego aquí, yo arranqué de una vez y ni pensé en mi niña chiquita que la dejé sola con el padrastro», expresó Ruth María Peña.

La señora Peña indicó sentirse «mortificada porque mi hijo es enfermo y tiene 14 años preso y ahora no sé nada de él» .

Revela además que «si trasladan a mi hijo a otra cárcel no voy a tener recursos para ir a verlo, quiero que hagan algo conmigo o que me lo suelten… No tengo dinero para caminar, ni cómo darle de qué comer».

Igual situación, vive Daniel Sánchez, quien dijo estar desde ayer a la espera de saber noticias sobre su hijo, ya que este padece de Hepatitis B » y vine a traer comida y una botella que su mamá le prepara para la enfermedad y todavía no se la he podido entregar».

«Yo estoy desde las 6:00 de la mañana aquí y no sé si lo han trasladado, no he sabido más nunca nada de él, con nadie me he podido comunicar», añadió.

Dio a conocer además que hasta «la mamá hasta se puso mala al saber la noticia del incendio».

Traslado de reclusos

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) informó que 1,700 presos de la Penitenciaría Nacional La Victoria fueron trasladados a otras cárceles del país tras el incendió registrado ayer lunes, que dejó tres muertos.

Conforme a lo indicado en un comunicado, 300 reos fueron llevados al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, de La Vega, y 100 al CCR Vista al Valle, de San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

Mientras que otros 1,300 fueron reubicados en áreas no afectadas del penal de La Victoria.

Se informó que a los trasladados se les crearán las condiciones para que tengan dignidad y habitabilidad adecuada.

Las autoridades, además, indicaron que se les garantiza el servicio de comida, agua y salud a la población penitenciaria, a través de los Comedores Económicos, el Servicio Nacional de Salud Pública y el Misterio de Salud Pública.

En ese orden, también precisaron que serán asistidos por el área médica de los centros que los recibieron, para el manejo de su estado de salud.

También, informaron que se les dará facilidades para que se comuniquen con sus familiares, con la finalidad de que estos estén tranquilos.

Bajo control

De igual forma, notificaron que la situación en el Centro de Privación de Libertad de La Victoria está bajo control luego del incendio que afectó este lunes parte de sus instalaciones.

Roberto Hernández Basilio, director general de la DGSPC, dijo que esto fue posible con la ayuda de todos los organismos de socorro del Estado, encabezados por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

En ese sentido, detalló que en las labores realizadas en el penal recibieron la colaboración de miembros del Ministerio de Defensa, de Interior y Policía, la Policía Nacional, y el Ejército de República Dominicana (ERD), así como del cuerpo de bomberos del Gran Santo Domingo y la Defensa Civil.

Hernández Basilio informó que los organismos competentes investigan el origen del fuego, que dijo se inició en el patio, en las celdas 3 y 4.

Ratificó que se trabaja en la identificación de los tres reclusos fallecidos.

Además, el funcionario pidió paciencia a los familiares de los internos, al tiempo de lamentar el suceso.

Destacó que en horas de la noche del lunes en el recinto penitenciario de La Victoria ya se había restablecido en su totalidad el servicio energético.

