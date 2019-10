“Estoy más bien que lola”, dice Fernando Villalona tras desmentir rumores sobre su salud

El popular merenguero Fernando Villalona desmintió que se encuentre enfermo y muy delicado de salud, como se ha comentado en las redes sociales y algunos medios de comunicación.

El cantante aclaró a través de un video colgado anoche sus redes sociales, que se encuentra en la búsqueda de perder peso y que en estos momentos está “más bien que lola”, en referencia a que se encuentra en perfecto estado.

“Quiero aclarar algo que anda en las redes, que estoy enfermo, que estoy mal. Al contrario he entrado en la búsqueda de rebajar”. “Ya he perdido once libras”, resaltó Villalona.

El merenguero dijo que está decidido a cambiar su estilo de vida y se comprometió a seguir perdiendo más peso.