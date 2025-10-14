Estrategia sostenible Peravia 2055

Doctor Reynaldo Peguero

Históricamente, primero en Estados Unidos y luego Europa, la formulación de planes estratégicos de desarrollo, siempre tuvo carácter colectivo. Sin embargo, un grupo o líder político y social fue el que asumió como propia, la iniciativa llevándola hasta el final.

Bajo estas circunstancias, en San Francisco California (1981) se reunió un grupo de empresarios de la Cámara de Comercio para discutir el futuro de esa ciudad como lugar para vivir y trabajar. Lograron la primera planificación estratégica de ciudades del mundo.

Fue seguido por muchas ciudades de USA, pero en Europa, Barcelona, fue Pasqual Maragall, quien, como alcalde, con intelectuales, impulsó la creación del plan en 1987. Estas son las conclusiones de Fernández Güell y Maravillas Rojo del Cideu, en publicaciones diferentes.

Julito Fulcar, como senador de la provincia Peravia, ya tiene el mérito histórico de impulsar y concretar, el primer plan estratégico sostenible provincial, entre 32 provincias de la República Dominicana. El de Santiago lo hicimos municipal y metropolitano, el de Pedernales tuvo carácter turístico, el de provincia Sánchez Ramírez, fue parcial y también Monseñor Nouel. El PE «Altagracia del Mundo» de La Altagracia en proceso de edición, tiene también carácter más integral, como Peravia. También la agenda senatorial del senador Daniel Rivera.

Fulcar articuló un genuino concierto social con la gobernadora, diputados, tres alcaldes y 10 directores de distritos municipales. Más de 207 instituciones organizadas en cuatro comisiones, que entregarán a la nación, el 30 de noviembre, la primera herramienta provincial de desarrollo sostenible.

El senador y el comité gestor del Plan 2055 motivaron y lograron 10,500 cartas compromiso de la ciudadanía. Tres ordenanzas municipales y 10 resoluciones de distritos municipales. Baní, Nizao, Matanzas, Catalina, Santana, Pizarrete, Las Barías, El Carretón, El Limonal, Paya, Villa Sombrero, Villa Fundación y Sabana Buey están comprometidos por ley.

Se realizaron 16 asambleas ciudadanas en cada una de estas 13 circunscripciones, hasta con los peravianos residentes en Santo Domingo, New York y Boston. Se ordenaron investigaciones originales tales como Barómetro de Gobernabilidad y estudio de movilidad urbana. Peravia es la provincia donde la gente clasifica como un muy buen lugar para vivir, altamente satisfecha como muchos servicios y crítica con otros. Fue clave que el senador promoviera una mirada de largo alcance al 2055, 30 años. Son ocho períodos de gobierno, suficientes para alcanzar el desarrollo sostenible. En la otra seguimos.

Reynaldo Peguero

