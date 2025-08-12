Estrategias para el Manejo del Estrés en la Vida Diaria

Por: Dr. Juan Carlos Rodríguez Polanco – Nutriólogo clínico/ @Nutriteam

El estrés es una respuesta física, mental y emocional del cuerpo ante situaciones complejas o emocionalmente intensas.

En pequeñas dosis, puede ayudarnos a reaccionar y adaptarnos, pero cuando se vuelve frecuente o intenso, puede transformarse en estrés crónico, afectando seriamente nuestra salud.

Controlar y prevenir el estrés es clave para reducir el riesgo de problemas como hipertensión arterial, ansiedad, depresión, alteraciones del peso corporal, problemas digestivos e incluso enfermedades cardiovasculares.

Estrategias efectivas para manejar el estrés

La buena noticia es que existen acciones sencillas y efectivas que podemos incorporar a nuestra rutina diaria:

Realizar actividad física : el ejercicio libera endorfinas, que mejoran el ánimo y reducen la tensión.

: el ejercicio libera endorfinas, que mejoran el ánimo y reducen la tensión. Dormir lo suficiente : al menos 7-8 horas de sueño reparador para permitir que el cuerpo y la mente se recuperen.

: al menos 7-8 horas de sueño reparador para permitir que el cuerpo y la mente se recuperen. Leer o cultivar un pasatiempo : ayuda a desconectarse de las preocupaciones.

: ayuda a desconectarse de las preocupaciones. Pasar tiempo al aire libre : caminar, respirar aire fresco y conectar con la naturaleza.

: caminar, respirar aire fresco y conectar con la naturaleza. Fortalecer vínculos sociales : conversar y compartir con familiares y amigos aporta apoyo emocional.

: conversar y compartir con familiares y amigos aporta apoyo emocional. Cambiar la perspectiva : buscar un enfoque más constructivo frente a las dificultades.

: buscar un enfoque más constructivo frente a las dificultades. Mantener una alimentación saludable : una dieta equilibrada favorece la energía y la resiliencia emocional.

: una dieta equilibrada favorece la energía y la resiliencia emocional. Tomar descansos : hacer pausas durante el día para relajarse.

: hacer pausas durante el día para relajarse. Organizar el tiempo : usar agendas o listas para priorizar y reducir la sobrecarga mental.

: usar agendas o listas para priorizar y reducir la sobrecarga mental. Establecer límites : aprender a decir “no” cuando sea necesario.

: aprender a decir “no” cuando sea necesario. Practicar mindfulness o meditación : técnicas que ayudan a centrar la mente y reducir la ansiedad.

: técnicas que ayudan a centrar la mente y reducir la ansiedad. Evitar fumar y el consumo excesivo de alcohol: sustancias que, lejos de aliviar, empeoran el estrés.

Adoptar estas estrategias no solo mejora el bienestar emocional, sino que también ofrece beneficios físicos concretos:

Fortalecimiento del sistema inmunológico.

Mejor salud cardiovascular.

Reducción de dolores musculares y tensiones.

Mejor digestión y aprovechamiento de nutrientes.

Incremento de la energía y la vitalidad diaria.

El manejo del estrés no es un lujo, sino una necesidad para mantener una vida plena y saludable. Al incorporar pequeños cambios en la rutina, es posible mejorar la calidad de vida, prevenir enfermedades y disfrutar más de cada día.

La invitación es clara: comienza hoy a aplicar estas estrategias y regálate el bienestar que mereces. Esta columna es la sección educativa de la Sociedad Dominicana de Nutrición Clínica y Metabolismo. Escribe tus preguntas a: sodonuclim@gmail.com/@sodonuclim.