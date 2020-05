Estrella de la NBA revela su fórmula para triplicar la fortuna que ganó

Shaquille O’Neal se transformó en una marca registrada de la NBA. El pivot dominó los tableros durante 19 temporadas, con las camisetas de Orlando Magic, Los Ángeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers y Boston Celtics. Logró tres anillos de campeón en sociedad con Kobe Bryant en LA y otro en Miami, fue MVP en la temporada 2000 y se ganó un lugar entre los 10 goleadores históricos de la liga de baloncesto más competitiva del mundo.

Por salarios, Shaq Atack acumuló 292 millones de dólares. Cuando el 60% de los jugadores de la NBA quedan en la ruina o sufren problemas económicos cinco años después del retiro, a nueve años de haber colgado las botas, el interno hoy ostenta una fortuna de 800 millones. ¿Cuál fue la fórmula de O’Neal para hacer crecer su patrimonio de esa forma?

Según un informe elaborado por el diario Marca y publicado por INFOBAE, la diversificación (acertada) de las inversiones y la multiplicidad de áreas en las que el basquetbolista tuvo éxito, multiplicaron su dinero. Shaquille se dedicó a la música, sacando varios álbumes de rap desde 1993. Y aunque sus habilidades en el canto fueron criticadas, cosechó seguidores en todas partes del mundo.

También se dedicó al cine, con una prolífica lista de participaciones en distintas películas; desde protagónicos, como Kazaam, pasando por comedias (Scary Movie 4 o Son como Chicos 2) o personificando a una estrella de básquet en potencia en Blue Chips. Además es DJ y percibe un alto cachet por cada presentación. Y oficia de analista de baloncesto en la cadena TNT.

Shaq también se desempeña como comentarista de baloncesto. Incursionó en la música, el cine y trabaja como DJ, percibiendo altos montos de dinero por cada presentación

La tecnología siempre fue un rubro que le resultó particularmente atractivo a la hora de realizar inversiones. Tal vez su apuesta más oportuna se dio casi por casualidad. Cuenta la leyenda que Shaq estaba en un rstaurant jugando con su hijo, cuando se acercó una persona. “Creo que hay algo que te puede interesar”, le dijo. Ahí mismo le ofreció invertir en Google. Corría la década del 90. “Me dijo que iba a tener un gran impacto. Hoy sólo me arrepiento de no haber puesto más dinero”, señala. También supo jugar sus fichas en Apple. Y no le fue nada mal…

Su cartera de inversiones es extensa, e incluye a las hamburgueserías Five Guys, una cadena de gimnasios, lavaderos de autos, la construcción y… Sí, la disciplina que lo impulsó, el básquet. Shaquille tiene un porcentaje de la franquicia Sacramento Kings. Porque no sólo ante el aro demostró su pericia. También en los negocios.