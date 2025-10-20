Estrellas extienden su invicto a 4-0 al vencer a los Gigantes

Las Estrellas Orientales siguen iluminando el campeonato con un inicio impecable. Este domingo volvieron a brillar con fuerza al derrotar 9-4 a los Gigantes del Cibao en el Estadio Tetelo Vargas, extendiendo su invicto a cuatro partidos.

El equipo verde combinó poder, oportunidad y profundidad en el pitcheo para asegurar una victoria que reafirma su liderato en la clasificación con foja de 4-0.

Rodolfo Castro y Eguy Rosario encendieron la chispa ofensiva con jonrones consecutivos en las primeras entradas, mientras Miguel Sanó y Raymel Tapia se encargaron de producir en los momentos claves.

Eddy Yean (1-0) se llevó el triunfo y Caleb Smith (0-1) sufrió el revés

Los Gigantes tomaron la delantera temprano, fabricando dos carreras en la primera entrada, pero su ventaja se esfumó tan rápido como el impulso inicial. Las Estrellas descontaron con una vuelta en el cierre del mismo episodio. En el tercer inning, los orientales armaron un ataque de cuatro carreras coronado por un sencillo de Raymel Tapia que impulsó dos compañeros.