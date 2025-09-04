Por: Félix Rojas

Después de años de espera, el fenómeno del gaming indie está de regreso. Team Cherry, el estudio detrás del aclamado Hollow Knight, ha lanzado su secuela, Hollow Knight: Silksong, este 4 de septiembre de 2025. El anuncio, que tomó por sorpresa a la industria, ha sido un verdadero terremoto, causando que otros estudios pospongan sus propios lanzamientos para no competir con el que ya se perfila como el juego más importante del año.

El lanzamiento de la secuela se produce tras el inmenso éxito de su predecesor, Hollow Knight. Estrenado en 2017, este metroidvania (subgénero de videojuegos de acción y aventura centrado en la exploración no lineal de un mapa interconectado) cautivó a millones de jugadores con su estilo artístico único, su desafiante jugabilidad y un profundo mundo de insectos conocido como Hallownest. La secuela ha sido esperada con impaciencia desde su primer tráiler, con los fans siguiendo cada pequeña pista sobre el desarrollo.

Le puede interesar: Paramount producirá la película de acción real del videojuego ‘Call of Duty’

Un Precio sorprendente para un grande del Gaming

Si la fecha de lanzamiento ha generado revuelo, el precio ha dejado a todos boquiabiertos. Se ha filtrado que el costo de Silksong será de solo 19,99 euros ($), un valor idéntico al del juego original. En un mercado donde los precios de los videojuegos se han disparado, esta decisión de Team Cherry es un acto de compromiso con sus fans y una declaración de principios. En lugar de capitalizar la enorme expectación, el estudio reafirma su política de ofrecer calidad a un precio justo, un movimiento que ha sido aplaudido masivamente en las redes sociales.

Hollow Knight: Silksong – Más Grande, Más Rápido, Más Profundo

Silksong nos introduce a un nuevo mundo, un reino de seda y canción. En esta ocasión, los jugadores controlarán a Hornet, la princesa-protectora que se enfrentaba al Caballero en el juego anterior. El nuevo título promete un mundo expandido y lleno de secretos, con un diseño de niveles más vertical y un sistema de combate más ágil, acorde con el personaje.

El juego promete más de 150 nuevos enemigos, 40 jefes y una historia que expandirá el ya rico folclore del universo de Hollow Knight. La espera ha sido larga, pero los detalles revelados sugieren que la paciencia de los fans será recompensada con una obra maestra que, al igual que su predecesor, dejará una marca indeleble en la historia de los videojuegos.

El Legado de una Obra Maestra

Para entender la magnitud del fenómeno Silksong, es necesario recordar a su predecesor. Hollow Knight es considerado unánimemente como uno de los mejores videojuegos independientes de la historia, aclamado por su apartado visual «dibujado a mano» que le da un toque único y artístico. Los críticos y jugadores elogian su fluidez en el control, el diseño de niveles intrincado y conectado, y una banda sonora «exquisita» que acompaña perfectamente la atmósfera melancólica y misteriosa de Hallownest.

A pesar de su desafiante dificultad y una narrativa que se cuenta de forma sutil y críptica (al estilo de la saga Dark Souls), la comunidad se rindió ante él. Se destacó su capacidad para crear una sensación de descubrimiento constante y un sistema de combate tan preciso como gratificante. Hollow Knight no solo fue un éxito comercial, sino que se convirtió en una referencia del género, un juego que muchos consideran que «hace todo bien» y que ha inspirado a una nueva generación de desarrolladores. Es por esta sólida base de excelencia que la llegada de Silksong es vista no solo como una secuela, sino como la continuación de una leyenda.

Leer también: Baile de Kuma y Bonney: El significado oculto detrás del trend viral de Tik Tok