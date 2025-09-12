Estreno de “Las Maldiciones”, el nuevo thriller político argentino en Netflix

Hoy se estrena en Netflix Las Maldiciones, una miniserie argentina que promete sacudir al público con su potente mezcla de drama familiar, intriga política y tensión psicológica. Creada por Daniel Burman y basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro, esta producción de solo tres episodios se perfila como uno de los lanzamientos más audaces del año.

Ambientada en una provincia ficticia del norte argentino, la historia gira en torno al gobernador Fernando Rovira (Leonardo Sbaraglia), quien enfrenta una crisis personal y política cuando su hija Zoe es secuestrada por su propio asesor, Román Sabaté (Gustavo Bassani), justo en el momento en que se vota una ley clave sobre la explotación del litio. Lo que comienza como un secuestro se transforma en una revelación de secretos familiares que se arrastran desde hace más de una década.

Filmada en los paisajes áridos del norte argentino, la serie utiliza el entorno natural como un personaje más, intensificando la atmósfera de tensión y misterio. La narrativa no lineal y los giros inesperados refuerzan el carácter sombrío y psicológico del thriller.

El reparto incluye a figuras destacadas como:

Leonardo Sbaraglia como Fernando Rovira

Gustavo Bassani como Román Sabaté

Alejandra Flechner como Irene, la madre del gobernador

Francesca Varela como Zoe

Mónica Antonópulos como Lucrecia Bonara

Las Maldiciones ya está disponible en Netflix desde hoy, 12 de septiembre, y puede verse en varios idiomas con subtítulos. Cada episodio tiene una duración de entre 35 y 48 minutos.