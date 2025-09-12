Estreno de “Las Maldiciones”, el nuevo thriller político argentino en Netflix

Estreno de “Las Maldiciones”, el nuevo thriller político argentino en Netflix

Hoy se estrena en Netflix Las Maldiciones, una miniserie argentina que promete sacudir al público con su potente mezcla de drama familiar, intriga política y tensión psicológica. Creada por Daniel Burman y basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro, esta producción de solo tres episodios se perfila como uno de los lanzamientos más audaces del año.

Ambientada en una provincia ficticia del norte argentino, la historia gira en torno al gobernador Fernando Rovira (Leonardo Sbaraglia), quien enfrenta una crisis personal y política cuando su hija Zoe es secuestrada por su propio asesor, Román Sabaté (Gustavo Bassani), justo en el momento en que se vota una ley clave sobre la explotación del litio. Lo que comienza como un secuestro se transforma en una revelación de secretos familiares que se arrastran desde hace más de una década.

Filmada en los paisajes áridos del norte argentino, la serie utiliza el entorno natural como un personaje más, intensificando la atmósfera de tensión y misterio. La narrativa no lineal y los giros inesperados refuerzan el carácter sombrío y psicológico del thriller.

El reparto incluye a figuras destacadas como:

  • Leonardo Sbaraglia como Fernando Rovira
  • Gustavo Bassani como Román Sabaté
  • Alejandra Flechner como Irene, la madre del gobernador
  • Francesca Varela como Zoe
  • Mónica Antonópulos como Lucrecia Bonara

Las Maldiciones ya está disponible en Netflix desde hoy, 12 de septiembre, y puede verse en varios idiomas con subtítulos. Cada episodio tiene una duración de entre 35 y 48 minutos.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

Publicaciones Relacionadas

Estreno de “Las Maldiciones”, el nuevo thriller político argentino en Netflix
Estreno de “Las Maldiciones”, el nuevo thriller político argentino en Netflix
12 septiembre, 2025
Del papel a la pantalla: ‘Las muertas’ será la próxima serie de Netflix «sin ningún tipo de censura»
Del papel a la pantalla: ‘Las muertas’ será la próxima serie de Netflix «sin ningún tipo de censura»
10 septiembre, 2025
Netflix se llena de miedo: las películas de terror que arrasan antes de Halloween
Netflix se llena de miedo: las películas de terror que arrasan antes de Halloween
8 septiembre, 2025
Nuevas y muy populares: películas y series para maratonear en Netflix, HBO y Amazon
Nuevas y muy populares: películas y series para maratonear en Netflix, HBO y Amazon
6 septiembre, 2025
Netflix estrena nuevos episodios de «Merlina» y las redes estallan
Netflix estrena nuevos episodios de «Merlina» y las redes estallan
4 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Cuando una sufre, el dolor es de todas

Cuando una sufre, el dolor es de todas

Unicef convoca a ‘A taste of Hope’ su cena solidaria

Unicef convoca a ‘A taste of Hope’ su cena solidaria

Protocolos

Protocolos

Estado ha contratado más de 158 mil millones en 2025, compras consumen 32%

Estado ha contratado más de 158 mil millones en 2025, compras consumen 32%

Médicos del poder ¿ética o beneficio?

Médicos del poder ¿ética o beneficio?

Edición impresa, jueves 11 de septiembre de 2025

Edición impresa, jueves 11 de septiembre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo