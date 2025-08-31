Estrenos imperdibles de Netflix en septiembre: series y películas que darán de qué hablar 

Estrenos de Netflix en el mes de septiembre.

¡El noveno mes del año está aquí y Netflix no se queda atrás! La plataforma de streaming trae un menú variado de series, películas, animes y documentales que prometen mantener a los usuarios pegados a la pantalla.

Desde el esperado documental sobre Canelo Álvarez y Terence Crawford, hasta thrillers cargados de intriga y comedias con toques románticos, la cartelera de septiembre tiene propuestas para todos los gustos.

Algunos de los estrenos más esperados son:

Cuenta atrás: Canelo vs. Crawford 4/9/2025

image 815
  • 2025
  • ⁨16+⁩
  • Documental

Canelo Álvarez y Terence Crawford nos invitan a sumergirnos en su entrenamiento ―y vida personal― mientras se preparan para el combate de pesos supermedianos.

Falso amor y venganza 5/9/2025

image 816
  • 2025
  • ⁨16+⁩
  • Documental

Víctimas de fraudes románticos intentan rehacer sus vidas con la ayuda de Cecilie Fjellhøy, blanco del estafador de Tinder, y de la detective privada Brianne Joseph.

La nobleza de las flores 7/9/2025

image 817
  • 2025
  • ⁨13+⁩
  • Animes

Cuando el intimidante Rintarō conoce a la tierna Kaoruko, nace una inesperada relación cercana. Solo hay un pequeño problema: las escuelas a las que van son archienemigas.

Lea más: 5 películas y 2 series de Netflix imperdibles este fin de semana

La venganza de Analía 8/9/2025

image 818
  • 2020
  • 1 temporada
  • ⁨16+⁩
  • Dramas

Casi 30 años después de asesinada su madre, una estratega política ejecuta un elaborado plan para arruinar al candidato presidencial colombiano responsable de su muerte.

Beauty in Black 11/9/25

image 819
  • 2024
  • 1 temporada
  • ⁨16+⁩
  • Dramas

La vida de una bailarina exótica cambia cuando se cruza con la disfuncional familia que está detrás de un imperio de cosméticos y termina involucrada en una red ilegal.

La bella y Bester 12/9/2025

image 820
  • 2025
  • ⁨16+⁩
  • Documental

¿Tuvo algo que ver la renombrada Dra. Nandipha Magudumana en el escape de prisión de Thabo Bester? Esta escalofriante serie documental analiza los enigmáticos lazos que los unen.

Platónico 18/9/2025

image 822
  • 2025
  • ⁨16+⁩
  • Comedia

Para los amantes de las producciones turcas llega: Platónico. Cuando un desconocido seductor con un plan oculto llega al Hotel Luna Azul, dos hermanas, tan desquiciadas como encantadoras, quedan atrapadas entre el caos y el romance.

El refugio atómico 19/9/2025

image 823
  • 2025
  • ⁨16+⁩
  • De intriga

En medio de un conflicto global sin precedentes, un grupo de multimillonarios se refugia en un lujoso búnker, donde una antigua enemistad entre dos familias se reaviva.

Y ella dijo quizás 19/9/2025

image 824
  • 2025
  • ⁨13+⁩
  • Comedia

Desde Hamburgo hasta Estambul: Mavi creció en Alemania, pero descubre que forma parte de una adinerada dinastía turca y que un mundo de glamur la espera.

Incontrolables 25/9/2025

image 825
  • 2025
  • ⁨16+⁩
  • De intriga

Un policía de pueblo empieza a sospechar que la academia local para jóvenes problemáticos y su fundadora ―tan carismática como peligrosa― no son lo que aparentan.

Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

