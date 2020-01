Estudian proteína supresora tumor cancerígeno hígado

Científicos mexicanos investigan la capacidad de la proteína GDF11 para suprimir los tumores de cáncer de hígado, la cual además se ha visto que también tiene aplicaciones metabólicas y cardiacas.

El investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Arturo Simoni Nieves explicó que se han realizado diversas indagaciones en torno al estudio de cáncer de hígado, en el cual han empleado células tratadas con GDF11 y otras que no fueron tratadas con dicha proteína.

De acuerdo con los experimentos realizados en modelos animales, el grupo de expertos pudo ver que esta proteína “abate la proliferación exacerbada de las células cancerosas”. Posteriormente hicieron un ensayo de migración en platos de cultivo y tras 72 horas, vieron que la células que no fueron tratadas con GDF11 migraron, proliferaron y repararon el daño al tumor “lo que no hicieron las células tratadas con la proteína”. Esto muestra que “cuando tratamos a las células con GDF11 a 72 horas, empieza a haber una disminución en estas proteínas, o sea que su ciclo celular está abatido”.

Simoni Nieves explicó que luego de hacer una secuenciación de RNA también se observó cómo el perfil transcriptónico de las células tratadas y no tratadas con GDF11, cambia completamente en los dos grupos cuando los genes están sobre expresados, “pero cuando les ponemos esa proteína se reprimen y viceversa”. Además, en el análisis de estos genes, aseguró, se percataron que el primer proceso que se ve afectado es el metabólico relacionado con colesterol. Al respecto se planteó la pregunta de si realmente el GDF11 disminuye niveles de colesterol en la célula “y vimos que sí- cuando los tratamos con la proteína disminuyen en comparación con los no tratados”, admitió. El resultado se corroboró no sólo para colesterol, sino para lípidos en general.