La Escuela de Mercadeo de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) dio apertura oficial a la trigésimo cuarta edición del Congreso Internacional de Mercadeo, MERCADEXPO 2025, bajo el lema “EmotiOn: Built to Feel”, una propuesta que explora el poder del neuromarketing, las emociones y su influencia en la toma de decisiones de los consumidores.

El concepto central de esta edición busca resaltar la conexión entre la razón y la emoción, invitando a los profesionales del mercadeo a comprender la psicología que hay detrás de las decisiones de compra, con el propósito de construir marcas más humanas y auténticas.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la rectora de UNIBE, doctora Odile Camilo Vincent, quien destacó la importancia de este congreso como una plataforma académica que impulsa la innovación, el pensamiento crítico y el liderazgo de los estudiantes de mercadeo.

Por su parte, la vicerrectora académica, doctora Vhyna Ortega Díaz, subrayó la relevancia de Mercadexpo como un espacio formativo de vanguardia que promueve la actualización continua en temas que definen las tendencias globales del marketing.

El director de Mercadeo Institucional, licenciado José Martín Morillo, presentó los detalles de esta edición, destacando la trascendencia de Mercadexpo como un laboratorio de aprendizaje experiencial que fortalece las competencias de los estudiantes en áreas como planificación estratégica, inteligencia de mercados, gestión comercial y dirección de mercadeo.

Asimismo, la directora de la Escuela de Mercadeo, licenciada Erika Valenzuela, expresó que esta edición invita a los asistentes a “encender las emociones” y a comprender cómo las experiencias sensoriales, cognitivas y afectivas moldean el comportamiento del consumidor actual.

Este lanzamiento marca el inicio formal del congreso de mercadeo más importante del país, que por primera vez en 34 años sale del campus de UNIBE para llevar su bloque de conferencias al Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, donde se vivirá una experiencia inmersiva centrada en la emoción y el marketing.

Conferencistas internacionales

La trigésimo cuarta edición de Mercadexpo contará con reconocidos expertos en neuromarketing, comportamiento del consumidor y gestión emocional en los negocios, entre ellos:

Roxana Chacón (Venezuela) – “Emotions, Meet Marketing”

– “Emotions, Meet Marketing” Raquel Mascaraque (España) – “Turn the Emotion On”

– “Turn the Emotion On” David Castejón (Argentina) – “Wow Experience”

– “Wow Experience” Pablo Ferreirós (España) – “Del Insight a la Acción”

– “Del Insight a la Acción” Ariel Benedetti (Argentina) – “Believers”

– “Believers” Estefanía Cárdenas (México) – “Inner Pulse”

– “Inner Pulse” Frank Da Acosta (Estados Unidos) – “Feel It All”

Además, se presentarán casos de éxito de marcas nacionales e internacionales como parte de una agenda que promete experiencias memorables y aprendizajes de alto impacto.

El congreso se celebrará los días 26, 27 y 28 de noviembre, reuniendo a cientos de estudiantes, profesionales y empresas del sector en tres días de innovación, conocimiento y emoción.