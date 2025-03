Estudiantes y docentes de la UASD asisten a panel sobre el amor

Más de 200 estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) asistieron al panel “Construyendo amor en igualdad”. El panel estuvo integrado por Rocío Peralta y su esposo, Javier Victoria; Rosa Matos y su esposo, Raymer Díaz; Tatiana Rosario, y la psicóloga Karleny Castillo. La actividad estuvo auspiciada por la Tertulia Feminista Magaly Pineda, la Escuela de Sociología de la UASD, el Instituto de Investigación y Estudios de Género y Familia (IGEF-UASD), el Frente Estudiantil Flavio Suero (FEFLAS) y Libertarias.

La actividad tenía como objetivo presentar diferentes formas de construir relaciones basadas en el respeto y la igualdad para promover parejas, familias y comunidades saludables en el marco del mes del amor y la amistad. “El amor genuino no duele, controla o exige sacrificios desiguales. San Valentín, usualmente asociado al amor romántico, nos ofrece la oportunidad perfecta para cuestionar las dinámicas que lo envuelven. ¿Cómo podemos construir vínculos que promuevan la igualdad y el respeto mutuo?”, dijo María Altagracia Mendoza, profesora de la Escuela de Sociología de la UASD durante las palabras de bienvenida.

Uno de los temas abordados en el panel fue la necesidad de ir más allá de ese ideal de amor romántico de San Valentín para construir parejas basadas en la igualdad y la felicidad de ambos. La psicóloga Karleny Castillo destacó que: “El amor romántico nos dice que hay un modelo de relación específico que funciona para todos, y si lo intentamos y no nos sale, o si algo en nosotros no se siente cómodo con eso, entonces el problema somos nosotros, y hoy les digo que no, que esa no es la realidad” mientras que la comunicadora Tatiana Rosario enfatizó que no cree “en el alma gemela ni en la media mitad ni en nada de eso, las relaciones se construyen”.

También se recalcó la importancia de que las dos personas participen de la toma de decisiones. “Las decisiones que se toman relativas a la pareja, con respecto al hogar, son en conjunto, en consulta. No puedo hacer nada que nos afecte a todos sin consultarle a ella primero. Así mismo, si ella va a tomar una decisión que va a impactar a todos en el hogar, lo ideal sería que la consulte conmigo y tomemos la decisión a partir de ahí” planteó Raymer Díaz. Su esposa Rosa Matos destacó que construir una relación igualitaria también implica tener “una mejor distribución de las cosas que tradicionalmente están asignadas a las mujeres, como los cuidados de las niñas (y niños), quién friega, quién arregla la cama…” Y lo mismo aplica a las decisiones financieras: “si los dos trabajamos (fuera del hogar) y los dos traemos dinero a la casa, hay que ‘cantearse’, hay que hacer una distribución equitativa de los gastos del hogar”.

Por último, la pareja de esposos Rocío Peralta y Javier Victoria abordaron la importancia de ser compatibles dentro de la pareja y ver la relación como un espacio que mejora la vida de las dos personas. Rocío Peralta destacó que una relación “tiene que darte un sentido de que es un aporte a tu vida y de que tú sigues siendo tú, con tus intereses y tus proyectos, y tienes la oportunidad de compartirlos con otra persona, y desde ahí se construye y se va hacia algo en común, un proyecto de vida en común”. Su esposo Javier Victoria recordó al público que esa compatibilidad también tiene que reflejarse en el día a día. La relación “debe sentirse cómoda, si la persona que eliges no la siente así, creo que hay que darle una mirada profunda”.

Sobre la Tertulia Feminista Magaly Pineda

La Tertulia es un espacio de construcción de conocimiento horizontal y colectivo, en el que mujeres de distintas generaciones y con diferentes perspectivas políticas dialogan desde los feminismos sobre diversos temas como justicia, derechos humanos, arte, humanidades y movimientos sociales, entre otros.