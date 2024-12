Estudio de compras de Navidad 2024: Viaje tecnológico y económico a través de Argentina, Colombia, Costa Rica, México y Perú

Deloitte presenta su más reciente informe “Estudio de compras de Navidad 2024”, el cual señala que el consumo durante esta época llega en un contexto único y cambiante que refleja tanto las lecciones aprendidas en los últimos años como las nuevas tendencias emergentes.

El análisis indica que la tecnología sigue transformando las experiencias de compra de los consumidores y muestra un aumento significativo en el comercio electrónico y las compras a través de los dispositivos móviles.

El estudio muestra el panorama actual de las compras navideñas y explora el comportamiento de los consumidores de Argentina, Colombia, Costa Rica, México y Perú. Para desarrollar el informe se entrevistaron a 1.518 personas de distintos niveles de ingresos y mayores de edad en estos cinco países de Latinoamérica; cabe destacar que el estudio tiene paridad de género.

A continuación, los principales hallazgos del “Estudio de compras de Navidad 2024”.

Puede leer: Los mejores destinos para pasar la Navidad en este 2024

Percepción del consumidor

En este 2024 la tercera parte de los encuestados en Colombia, Costa Rica y México considera que la situación económica de la familia es un poco mejor que en 2023, mientras que en Argentina es peor que el año anterior y sin signos de mejora. Por su parte, en Perú la situación económica permaneció igual que en los 12 meses previos.

Este año los encuestados muestran una clara disposición para realizar compras navideñas. De acuerdo con el estudio de Deloitte, el 66% tiene planeado realizar las compras próximamente, el 25% afirma que no realizará compras navideñas y el 9% dice que las realizó con anticipación.

Ahora bien, ¿por qué una cuarta parte afirma que no realizará compras navideñas? El 71% dice que por temas económicos, el 16% afirma que no celebra la Navidad, el 10% indica otros motivos, el 2% por temas de viaje y el 1% no tiene con quién celebrar.

Consumidores gastarán lo mismo que en 2023

El informe de Deloitte revela que el 43% de los consumidores gastarán lo mismo que el año pasado, y esto se debe a que este grupo de compradores afirman que su situación económica es igual que el año anterior; el 32% gastará menos y el 25% más.

Quienes afirman que gastarán menos lo harán por cuatro motivos: reducir las deudas y no gastar más (30%), ahorrar en lugar de gastar (29%), preocupación por la economía (25%) y preocupación por la situación laboral actual y futura (16%).

Respecto a los consumidores que gastarán más en esta época el 27% lo hará por renovación de objetos personales o de la familia (ropa, juguetes, etc.), el 22% para comprar más regalos este año y el 17% afirma que siempre gasta más de lo previsto.

¿Compras en tienda física o en línea?

A medida que avanza la época de fin de año, se puede apreciar cómo ambas modalidades de compra coexisten y se complementan. Las tiendas físicas siguen siendo un espacio donde los consumidores pueden experimentar la época navideña de manera tangible, mientras que las tiendas en línea ofrecen una alternativa conveniente y eficiente.

Los consumidores han adaptado sus hábitos, combinando ambos métodos para maximizar sus experiencias de compra y satisfacer sus necesidades y preferencias individuales.

Las tiendas en línea han ganado una importancia significativa en los últimos años, ya que ofrecen comodidad y una amplia variedad de productos a un solo clic de distancia. La facilidad de compra, junto con la posibilidad de comparar precios y leer reseñas de productos, ha hecho que cada vez más personas opten por esta modalidad.

Además, las compras en línea permiten a los consumidores evitar las aglomeraciones y ahorrar tiempo, lo que es especialmente atractivo durante la ajetreada temporada navideña.

Los tres principales motivos que impulsan a los consumidores a realizar compras en línea y no en una tienda física son: los descuentos y promociones (18%), el confort de comprar desde casa (16%) y la disponibilidad las 24 horas (15%).

Entretanto, el 88% de los consumidores señalan que sí investigan o investigarán en internet antes de hacer las compras navideñas. El 44% manifestó que lo hará en plataformas de comercio electrónico como Amazon, Mercado Libre, tiendas departamentales o supermercados; el 29% señaló que indagará en tiendas en línea de las marcas; el 24% en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok o Youtube, y el 3% en foros o blogs.

En cuanto a los dispositivos que se utilizan para comprar o buscar la información de productos durante la temporada navideña el 67% indica que lo hace mediante un smartphone, el 29% la PC o laptop y el 4% a través de una tablet.

Por su parte, el 55% de los encuestados afirman que sí han comprado en línea y recogido el producto en la tienda, versus el 45% que no ha utilizado esta modalidad híbrida. El 47% de los consumidores afirma que han hecho este tipo de compras de dos a tres veces en el último año y el 30% señala que la principal razón para elegir este método de compra híbrido se debe a la rapidez en la compra y entrega del producto.

Entretanto, las redes sociales parecen no influir mucho en las decisiones de compra, ya que el 44% dice que estas influyen poco, el 34% afirma que influyen mucho y el 22% señala que no influyen. No obstante, el 37% indica que las redes sociales sirven para obtener ideas de regalos, el 29% para comparar precios y el 15% para leer opciones o recomendaciones.

Ahora bien, las compras en tiendas físicas siguen siendo una tendencia atractiva y los tres principales motivos para hacerlo de esta forma son: ver y probar el producto (24%), disponibilidad inmediata del producto (19%) y mejor visibilidad de los productos (17%).

Métodos de pago

Las tres principales formas de pago que utilizan o utilizarán los compradores durante esta época navideña son: 24% tarjetas de débito, 22% dinero en efectivo y 15% tarjeta de crédito bancaria.

¿Cuándo hacer las compras, cuántos obsequios se van a brindar y cuánto invertir?

La encuesta muestra que la primera semana de diciembre fue la opción elegida por la mayoría de los encuestados para realizar las compras. El 28% lo hará la primera semana de diciembre, el 23% aprovechó las ofertas del Black Friday (también conocido como Buen Fin), el 18% la primera quincena de noviembre o antes, el 17% la segunda semana de diciembre, el 12% una semana antes de Navidad, un 1% después de Navidad y un 1% el 24 de diciembre.

Obsequiar de cuatro a cinco regalos fue la opción elegida por los encuestados en Argentina, Colombia, Costa Rica y Perú. Mientras que México, con 28% de respuestas, se decantó por uno a tres regalos.

Entretanto, los participantes del estudio en Costa Rica, México y Perú confirman que van a destinar de $16 a $30 en cada uno de los regalos. Entretanto, en Colombia optaron por destinar de $30 a $100 y en Argentina hasta $15.