Estudio de la X102 llevará el nombre de Edilenia Tactuk

La emisora realizó un reconocimiento por su trayectoria como guionista y productora de RD, y su rol en la creación del programa ¨Un Lugar X¨, logrando implementar las bases para la nueva etapa de la X102.1FM

La emisora X102.1 luego del éxito con su programa de temporada Un Lugar X, celebró su último episodio desde las nuevas instalaciones de la emisora.

Durante la actividad, se realizó un reconocimiento a la guionista y productora de radio, televisión y espectáculos, Edilenia Tactuk, colocando su nombre al estudio de grabación de la nueva emisora, donde a partir de este mes de agosto inicia la nueva programación de la X102.FM.

Durante el evento, Jacinto Howley Presidente de Dominican Digital Media, empresa que gestiona la X 102, expresó: “Gracias Edilenia por tu entrega y dedicación, una mujer brillante y sensible que ha sido el pilar en esta travesía, un orgullo para cada uno de nosotros que nuestra cabina X lleve el nombre de Edilenia Tactuk”

Howley, también resaltó “Hoy comienza una nueva experiencia, una nueva casa para disfrutar de la mejor música, voces y convertirnos en un referente para una generación que busca contenido significativo, diverso y auténtico

Durante la actividad los ejecutivos de la X102, informaron que la emisora se prepara para lanzar oficialmente en las próximas semanas su nueva programación, marcando un nuevo hito en su historia con una propuesta más dinámica, diversa y cercana a su audiencia, con la mejor calidad técnica, visual y de contenido.

La nueva X102.FM integra espacios frescos y relevantes que combinan actualidad, opinión, cultura, bienestar y entretenimiento, que además incorporan medios digitales audiovisuales, reafirmando el compromiso de la emisora con una radio alternativa de calidad adecuada a los nuevos tiempos.

Durante el evento, estuvieron los talentos, y comunicadores, Carmen Rodríguez, Giulio Pellicione, Frank Olivares, Ico Abreu Silvia Callado, Elías Serulle, Ingrid Gómez, Paloma Rodríguez, Graciela Dietsch y Estefany Piña.



La nueva programación de La X102.1 promete que los oyentes podrán seguir cada espacio también a través de su página web www.lax102.fm, y todas las plataformas digitales y redes sociales en @X102fm.

Edilenia Tactuk, es una guionista y productora de televisión y espectáculos en República Dominicana, que inició su carrera en los medios en el 1987 en el programa Show de la Noche de Jochy Santos y J. Eduardo Martínez. Ha sido reconocida principalmente por su trabajo en los programas de televisión: Sábado Chiquito, Piedra Papel y Tijera y Divertido con Jochy. Se destacó como productora de Premios Casandra en el 2008 y 2010 y en los Premios Soberano 2016 y 2017. A lo largo de su carrera ha sido galardona con 18 estatuillas de Premio Casandra y Premios Soberano. En el 1995 obtuvo un Premio Emmy Internacional por el especial 12 horas en sintonía con los niños realizado para el UNICEF. ​ En 2023 fue incluida en la lista de las 50 mujeres poderosas de República Dominicana, elaborada por la revista Forbes. Edilenia Tactuk es creadora del proyecto “Imaginativa» La Semana de la Televisión Dominicana. Una plataforma que promueve y motiva un análisis en los medios de comunicación e impulsa esfuerzos a favor de la televisión dominicana.