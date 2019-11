Estudio Deportivo. Félix Fermín: ¿El salvador de Aguilas?

Las Águilas Cibaeñas designaron al más exitoso dirigente de la historia de la pelota dominicana, FélixFermín, el pasado viernes tarde en la noche.

Al segundo juego, consiguió una importante victoria para tratar de llevar el barco amarillo al puerto del playoff de la pelota dominicana.

Fermín, en su cuarta estadía con el equipo, estará tratando de mantener su principal atributo, el manejo de personalidades que tan difícil se logra en estas lides.

El Gato, como le apodaron en sus tiempos de jugador, tiene la gran ventaja de conocer muy bien a la afición, el respeto de sus coaches y jugadores, pero más que nada, el recibimiento de una directiva que lo sugirió al gerente general Ángel Ovalles.

Debiéndome a la verdad, no puedo dejar de mencionar que el propio Fermín, así como he destacado lo exitoso que ha sido, igual ha perdido el norte en uno que otro capítulo de la historia de nuestra pelota, como aquel juego famoso en San Francisco de Macorís en donde las Águilas se vieron a ley de nada de poder empatar o ganar un partido y prefirió usar dos noveles jugadores en vez de dos veteranos que estaban en turno. Al otro día declaro que él dirigía “cómo me da la gana” al preguntársele por qué razón hizo esos movimientos. Apelando a su historial general, Félix ha sido elegido para llevar al campeonato a un conjunto que anhela poder levantar nueva vez la corona, que aunque hace apenas meses de haberla obtenido, nunca se sacia con poder soñar con levantar ese trofeo y llegar a la Serie del Caribe en febrero próximo. Sígueme en redes: @vianaraujo.