Errores comunes en la oficina: ¿Qué comportamientos evitar para un mejor clima laboral?

  • Lo que no debes hacer y cómo mejorar tus comportamientos

En el día a día de una oficina, la forma en que nos comportamos y las buenas maneras que mostramos influyen mucho en el ambiente laboral y en la percepción que tienen nuestros colegas, jefes y clientes de nosotros. Sin embargo, muchas veces sin darnos cuenta, cometemos errores que pueden afectar la armonía y la productividad del equipo. Conocer qué actitudes evitar y cómo mejorar nuestros modales puede marcar la diferencia.

Lo que no debes hacer en la oficina

1.    Interrumpir a tus colegas o jefes

Hablar sin esperar tu turno o interrumpir en reuniones puede parecer una falta de respeto y generar malentendidos. Es importante escuchar con atención y esperar el momento adecuado para expresar tus ideas.

2.    Usar un tono de voz inapropiado o ser grosero

El tono de voz elevado, las palabras ofensivas o un lenguaje poco respetuoso crean un ambiente tenso y poco profesional. La cortesía y el respeto en la comunicación son fundamentales.

3.    Llegar tarde o abandonar tu puesto sin aviso

La impuntualidad y la falta de consideración por el tiempo de los demás afectan la organización y la confianza en ti. Siempre informa si vas a llegar tarde o necesitas ausentarte.

4.    Comer en lugares no permitidos o hacer ruido excesivo

El ruido fuerte, comer en escritorios o en lugares inapropiados puede molestar a tus colegas y disminuir la concentración en el trabajo.

5.    No mantener una higiene adecuada

La falta de cuidado en la higiene personal puede ser incómodo para quienes comparten espacio contigo. La limpieza y el cuidado personal son esenciales para un ambiente agradable.

6.    Utilizar el teléfono móvil de manera inapropiada

Revisar redes sociales, enviar mensajes o hablar por teléfono en momentos de trabajo puede distraerte y parecer poco profesional. Es mejor mantener el teléfono en silencio y usarlo solo en momentos adecuados.

7.    No respetar las normas de convivencia y protocolo

Desde no seguir las reglas básicas hasta comportarse de manera inapropiada en eventos o reuniones, estas acciones pueden dañar la imagen profesional y la relación con tus colegas.

¿Cómo mejorar los buenos modales en la oficina?

Practica la escucha activa: Presta atención a lo que dicen tus colegas, muestra interés y evita interrumpir. Esto demuestra respeto y fomenta una comunicación efectiva.

Sé puntual y cumple con tus compromisos: Llegar a tiempo y cumplir con los plazos establecidos refleja responsabilidad y respeto por el trabajo en equipo.

Utiliza un tono respetuoso y amable: La cortesía en las palabras y en el trato diario ayuda a crear un ambiente cordial y colaborativo.

Mantén una higiene personal adecuada: Cuida tu apariencia y limpieza para que todos se sientan cómodos en tu presencia.

Respeta los espacios comunes y las normas internas: Desde el uso de salas de reuniones hasta las políticas de la empresa, seguir las reglas ayuda a mantener el orden y el respeto mutuo.

Controla el uso del teléfono móvil: Usa el móvil en momentos adecuados y evita distracciones que puedan afectar tu productividad o molestar a los demás.

Sé agradecido y reconoce el esfuerzo de los demás: Un simple “gracias” o un reconocimiento sincero fortalece las relaciones laborales.

Participa en capacitaciones y programas de formación en etiqueta: La educación continua en buenas maneras refuerza comportamientos positivos y mejora el clima laboral.

La etiqueta corporativa y los buenos modales en la oficina no solo reflejan tu profesionalismo, sino que también contribuyen a un ambiente de trabajo más armonioso, productivo y respetuoso. Identificar qué comportamientos evitar y trabajar en mejorar nuestras actitudes diarias puede transformar la dinámica laboral y potenciar el éxito de todos.

Wendy Berroa Hernández

Wendy Berroa Hernández

Soy una seguidora del "buen gusto" que tiene licenciatura en Comunicación Social, mención Periodismo de la UASD. Con Maestría en Comunicación Corporativa, APEC. Además, tengo estudios en Ceremonial y Protocolo institucional, Técnico Profesional en Ceremonial y Protocolo, Inst. 173 Argentina.
También, cuento con algunos diplomados en Relaciones Públicas; Marketing digital y redes sociales; locución, entre otros.

