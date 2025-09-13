EU advierte Rusia sobre tema OTAN

Estados Unidos se distanció este viernes de Rusia y advirtió al país eslavo que “defenderemos cada pulgada del territorio de la OTAN”, según dijo la representante de EE.UU. en la ONU, Dorothy Shea, en una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad pedida por Polonia.

La sesión fue solicitada en respuesta a la incursión de al menos 19 drones rusos en el espacio aéreo polaco durante la noche del martes al miércoles pasado, los cuales fueron derribados de inmediato por la defensa aérea de Polonia. Se trata del primer acto de agresión directa de Rusia contra un miembro de la OTAN desde el inicio de la guerra en Ucrania. Esas acciones de Rusia “muestran una inmensa falta de respeto por los esfuerzos de buena fe de Estados Unidos para poner fin a este conflicto”, dijo Shea dirigiéndose al representante de Rusia.

Consejo ONU condena el ataque Catar

Shea subrayó que su país ha consentido “esfuerzos extraordinarios para propiciar el fin de la guerra (en Ucrania)”, pero se ha encontrado con que Rusia no hace sino intensificar los ataques desde que terminó la cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso Vladímir Putin en Alaska, concebida precisamente para buscar el fin de la guerra.

