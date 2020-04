EU aprobará uso emergencia fármaco contra el COVID-19

La Administración Federal de Alimentos y Medicamentos (FDA) tiene previsto emitir una autorización para permitir el uso de emergencia del fármaco remdesivir, desarrollado por la farmacéutica Gilead, para tratar el COVID-19, reveló ayer, miércoles, el New York Times. El diario apuntó que el medicamento podría ser el primero en ser aprobado para tratar la enfermedad causada por el coronavirus, que afecta ya a más de un millón de personas en EE.UU, según las últimas cifras de la Universidad Johns Hopkins.

El medio, que dijo haber obtenido la información de un miembro destacado de la Administración estadounidense, subrayó asimismo que una autorización de emergencia de la FDA no es equivalente a una aprobación formal, pero que cuando las autoridades del país declaran una emergencia sanitaria nacional, como ha sido el caso, se pueden autorizar ciertos medicamentos si no hay más alternativas.

En un comunicado recibido por la cadena de televisión CNN, la FDA admitió que está en conversaciones con Gilead para que el medicamento esté al alcance de los pacientes “lo antes posible”.

La decisión prevista de la FDA se conoce poco después de que Anthony Fauci, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU. (NIAID), anunciara resultados esperanzadores en el ensayo clínico del remdesivir. En concreto, Fauci señaló que los pacientes afectados por el coronavirus que tomaron este medicamento, comparados con los que tomaron un placebo, mostraron una mejora más rápida, pero que no había una diferencia reseñable en el número de enfermos fallecidos. El informe completo del fármaco aun no ha sido publicado, y el estudio tampoco ha sido revisado por otros científicos. A diferencia de otros medicamentos que se han estado investigando para tratar el coronavirus, como la hidroxicloroquina, el remdesivir no está aprobado para tratar ninguna otra enfermedad.

Casi 3 millones de casos.- Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó ayer 2.99 millones de casos de la COVID-19 en el planeta, mientras que la cifra de fallecidos por esta enfermedad se aproxima a los 205,000.

El número de muertes registradas en las últimas veinticuatro horas es de 2,500, el dato más bajo en treinta días, lo que confirma la tendencia descendente de los fallecimientos diarios, si bien la gráfica de nuevos contagios por jornada se mantiene estable.

Europa sigue siendo la región más afectada con 1.38 millones de casos, seguida de América (1.21 millones), Oriente Medio (175,000) y Asia Oriental y Pacífico (146,000).

Por países, EU va a la cabeza con más de un millón de casos, mientras que España e Italia se sitúan en la línea de los 200,000 contagios y el Reino Unido, Alemania, Francia y Turquía superan los 100,000, que también está a punto de franquear Rusia.