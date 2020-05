EU cerca 100 mil muertos virus; dudan sobre el ritmo apertura

Al menos diez estados de EE.UU. han registrado un repunte significativo en su número de casos u hospitalizaciones por COVID-19 en la última semana, un fenómeno que intensificó este martes las dudas sobre el ritmo de reapertura en el país, mientras el número de muertes rozaba las 100,000. (COVID-19 ha dejado hasta ahora en EEUU 99,536 muertes).

Los avisos de varios medios estadounidenses sobre la tendencia al alza de los contagios en algunos estados llegaron nada más terminar un fin de semana largo en EE.UU. por el festivo de Memorial Day, en el que se repitieron las fotos de multitudes en las playas, muelles y piscinas de buena parte del país.

El número de infecciones del nuevo coronavirus registró un auge notable en Alabama, Florida, Carolina del Norte, Arkansas, Virginia, Nevada, Oklahoma, Wisconsin y Maine; mientras que en Georgia hubo un aumento relativo de las hospitalizaciones en comparación con las últimas semanas, según comprobó Efe.

El repunte llega casi un mes después de que la mayoría de esos estados empezaran a tomar medidas para reabrir su economía y relajar las medidas de distancia social.

Hasta ahora, los expertos han repetido que todavía era pronto para evaluar si esa desescalada podía haber resultado en nuevos picos de contagios en EE.UU., pero algunos creen que los repuntes recién registrados en esa decena de estados sí pueden tener relación con las medidas de reapertura.

Algunos estados sostienen que el incremento en el número de casos c se debe al aumento de tests.

América es epicentro de COVID-19

En América se han confirmado ya más de 2.45 millones de casos de COVID-19, con más de 143,700 muertes, en su mayoría en Estados Unidos, lo que convierte a este continente, con diferencia, en el más afectado por la pandemia en todo el mundo.

“No es tiempo para distracciones” y es importante continuar con las medidas de salud pública, incluido el distanciamiento social, indicó este martes la Organización Panamericana de la Salud (OPS) al dar a conocer las nuevas cifras de incidencia de la enfermedad en el continente.. “Nuestra región se ha convertido en el epicentro de COVID-19”, afirmó la directora de la OPS, Carissa Etienne, en una teleconferencia de prensa. “En América del Sur hay preocupación particular por el número de casos reportados en Brasil, que ha sido el más alto desde que comenzó la pandemia, y en Perú y Chile hay una alta incidencia”, agregó. “Este no es el momento para relajar las restricciones”, enfatizó Etienne, que indicó que hay que “permanecer vigilantes” y aplicar “agresivamente las medidas de salud pública”. “Sabemos qué funciona, debemos continuar este conocimiento (…) No es éste tiempo para distracciones”, añadió la máxima responsable del organismo, natural de Dominica, quien destacó que “millones de vidas dependen de ello” Frente a los casi 2.5 millones de casos confirmados en América, el segundo continente en cuanto incidencia es Europa.