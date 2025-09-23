EU cita cooperación RD en lucha drogas

Washington.- EFE

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró ayer, lunes, que los países caribeños están “agradecidos” por el despliegue militar estadounidense en el Caribe, después de citar como ejemplo la cooperación con Santo Domingo en la incautación de las drogas de una de las narcolanchas atacadas por la Armada estadounidense.

En declaraciones a reporteros, Leavitt hizo mención de la más reciente incautación de narcóticos por parte de República Dominicana y la mencionó como un ejemplo de que los países de la región está “trabajando junto a” Washington para “acabar con la plaga del narcotráfico».

“Si escuchan a los países del Caribe, ellos están agradecidos por las acciones del Gobierno” de Trump, indicó la portavoz.

República Dominicana recuperó un total de 377 paquetes de la presunta cocaína que iba a bordo de la más reciente embarcación bombardeada por el Ejército los Estados Unidos en aguas del mar Caribe, según informo la DNCD.