EU insiste México frenar inmigración pero aleja amenaza de los aranceles

Estados Unidos exigió ayer, martes, a México redoblar sus esfuerzos para reducir el flujo de indocumentados que llegan a la frontera común, pero el Gobierno mexicano defendió que el descenso en el tránsito migratorio ya es “irreversible” y opinó que Washington está “lejos” de retomar su amenaza de aranceles.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, se reunió en la Casa Blanca con una delegación liderada por el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, y conversó luego con el presidente, Donald Trump, para revisar los avances del acuerdo migratorio alcanzado en junio, por el que Washington retiró su amenaza de aranceles a México.

“México planteó que la estrategia mexicana ha dado resultados muy importantes para que los flujos migratorios se den de acuerdo a la ley. Se ha observado un descenso significativo”, afirmó Ebrard en una conferencia de prensa después del encuentro.

“La tendencia es irreversible, es algo que pensamos que va a ser permanente”, subrayó. El acuerdo migratorio alcanzado en junio establecía un periodo de revisión de 90 días, que concluyó este mes, para que ambas partes evaluaran la efectividad de lo acordado, y Washington se reservaba el derecho a reactivar su amenaza arancelaria si no estaba satisfecho tras ese periodo.

Sin embargo, Ebrard aseguró que el tema de los aranceles no se trató en el encuentro de hoy y que, aunque esa posibilidad “depende de la voluntad del Ejecutivo de Estados Unidos”, ahora está “lejos”. “El riesgo de una confrontación entre México y EE.UU. cada vez está mas lejos”, recalcó. La versión estadounidense fue menos rotunda, aunque también positiva- en un tuit, Pence describió el encuentro como “productivo” y agradeció el trabajo de México, pero insistió en que tanto ese país como el Congreso de EE.UU. tienen aún “más trabajo que hacer para asegurar de una vez por todas la frontera” común. Pence subrayó, en particular, la “necesidad de trabajar con el Gobierno de México para ampliar” la aplicación de los Protocolos de Protección de Migrantes (PPM), y ambos Gobiernos “accedieron a implementar” esa medida.