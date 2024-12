EU se acerca a cierre parcial de gobierno por falta pacto

Washington.- EFE

Estados Unidos se acerca a un cierre parcial del Gobierno después de que, a un día de que se cumpla el plazo para que el Ejecutivo se quede sin fondos, los republicanos no lograran aprobar en la Cámara Baja su plan para prolongar los presupuestos.

El proyecto de ley sometido a voto no alcanzó los dos tercios necesarios para seguir adelante en su trámite parlamentario hacia el Senado- 174 legisladores se pronunciaron a favor, 235 en contra, uno votó presente y 20 no votaron. En la bancada republicana hubo 38 congresistas que votaron en contra y nueve que no votaron, lo que refleja un cisma en las filas conservadoras que complica la posibilidad de llegar a un acuerdo antes de la medianoche del viernes al sábado, incluso aunque el límite requerido se reduzca a una mayoría simple.

El presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, mostró su decepción por el resultado, pero lo achacó a los demócratas. En contra de la resolución inicial había ejercido también presión el magnate Elon Musk.

