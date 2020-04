EU supera 200 mil contagios; NY es epicentro de pandemia

El estado de Florida decidió unirse a los estados de EE.UU. que han ordenado el confinamiento de sus ciudadanos ante el aumento de los contagios de COVID-19, que ayer superaron los 200,000 en todo el país, mientras que Nueva York, el epicentro mundial de la pandemia, anunció que prevé que el pico de casos en su región no se produzca hasta finales de este mes de abril.

Tras 87 muertos y cerca de 7,000 contagiados, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que toma esta decisión, que llevaba un tiempo rehusando, tras mantener varias conversaciones con el presidente estadounidense, Donald Trump, y con los asesores de la Casa Blanca, según explicó.

En Florida, el quinto estado más afectado por la pandemia, por detrás de Nueva York, Nueva Jersey, California y Michigan, los condados más afectados son los sureños Miami-Dade y Broward, lo que el gobernador relacionó con la presencia del aeropuerto que recibe los vuelos internacionales.

Esta medida, que ha sido criticada por el opositor Partido Demócrata que la considera tardía, coincide con la polémica sobre los al menos tres cruceros que navegan hacia el sur Florida con personas con problemas respiratorios y alguno incluso con enfermos diagnosticados con COVID-19 a bordo.

Las autoridades aún no han decidido si permitirán el desembarque de sus pasajeros y DeSantis dijo que no es que no quiera atender a esos enfermos, sino que tanto Miami-Dade como Broward no cuentan con camas de hospitales suficientes. De momento, 34 de los 50 estados del país, además de Puerto Rico y el Distrito de Columbia, han emitido decretos para obligar a sus ciudadanos a quedarse en casa, lo que supone que aproximadamente 89 % de la población estadounidense (unos 291 millones de personas) se encuentran recluidos.

16 mil muertes en NY.- Mientras Florida se embarca en las primeras medidas drásticas para intentar frenar la expansión de la COVID-19, Andreu Cuomo, el gobernador de Nueva York, mayor foco del virus a nivel mundial, calcula que la pandemia causará 16,000 muertos en ese estado y que el pico de la curva de contagios no llegará hasta finales de abril. Cuomo anunció que el número de contagios se sitúa en 83,712 (17,215 más que el martes) y el de fallecidos en 1,941 (391 más). En el mejor de los casos, la Casa Blanca augura que el coronavirus podría dejar entre 100,000 y 240,000 muertos.

Teme aumente hambre.- Además de las consecuencias de salud, económicas y sociales que está provocando la pandemia del coronavirus en América, la situación alimentaria aparece como una preocupación más, indica un informe del IICA. “Países como Haití, Bolivia y Venezuela presentan altos índices de vulnerabilidad al ser economías de bajo ingreso, alta dependencia de la importación de alimentos y alta prevalencia de subnutrición”, alertó el informe.

OMS: Hay más de 800,000 contagios

Redacción Internacional.- EFE.- Más de 800,000 personas en todo el mundo están contagiadas por coronavirus COVID-19, según la OMS, mientras que España registró en las últimas 24 horas una nueva cifra máxima de muertes, 864, hasta alcanzar un total de 9,053 fallecimientos. En España, que ya ha superado la cifra de 100,000 contagiados, los nuevos casos aumentaron en 7,719 en las últimas 24 horas, un 8.2 por ciento, según las cifras divulgadas ayer por el Ministerio de Sanidad, lo que supone la cifra más baja de los últimos días.

4 mil muertes en un día.-

Los casos globales registrados de COVID-19 ascendieron ayer a 823,626, tras diagnosticarse 68,678 nuevas infecciones, un nuevo récord diario, mientras que los fallecidos son 40,598, de acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La OMS registró ayer 4,027 nuevas muertes, un nuevo récord diario, mientras que los países y territorios afectados son 205, ya prácticamente la totalidad del planeta con excepciones en algunas islas del Pacífico y Estados en guerra sin datos oficiales.