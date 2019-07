EU trata acelerar deportaciones

El gobierno estadounidense está ampliando la autoridad de oficiales de inmigración para deportar migrantes sin necesidad de que comparezcan en corte antes de ser enviados a sus países de origen.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo el lunes que las deportaciones rápidas aplicarán para todos los que tengan menos de dos años de haber entrado al país de manera ilegal. Hasta ahora esas deportaciones aplicaban sólo para migrantes detenidos cruzando la frontera con México por tierra y no entrando en bote o avión.

El departamento dijo que la ampliación de la autoridad para “deportaciones rápidas“ permitirá buscar más eficientemente a grandes cantidades de migrantes sin autorización y deportarlos rápidamente. Omar Jawdat, de la Unión Americana de Libertades Civiles, dijo que su organización y el Concilio Estadounidense de Inmigración apelarán la medida en corte.

El anuncio ocurrió una semana después de que el gobierno cambió una importante política de asilo.

La medida apunta a aquellos extranjeros que están en EE.UU. “sin haber sido admitidos o en libertad condicional luego de la inspección de un agente de inmigración en un puerto de entrada” -proceso que se aplica para los solicitantes de asilo- y a quienes no llegaron por mar, los cuales no ha estado físicamente en el país en los dos años previos a que se determine su inadmisibilidad.

Además, afectará a quienes han estado en el país continuamente durante al menos 14 días, pero menos de dos años.