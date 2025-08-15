Nueva York. Las autoridades federales de inmigración podrán iniciar procedimientos de deportación para inmigrantes sin estatus legal que soliciten la residencia a través de su cónyuge, según las nuevas directrices emitidas este lunes por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

La medida, que entró en vigor de inmediato, también aplica a los inmigrantes que buscan la residencia permanente a través de familiares.

Los inmigrantes y sus cónyuges o familiares que los patrocinan «deben saber que una petición basada en la familia no otorga estatus migratorio ni impide la deportación», según el manual de políticas del USCIS.

La nueva política es muy amplia y faculta al USCIS para iniciar los procedimientos de deportación de un solicitante de residencia permanente «en cualquier momento del proceso».

Casi 520,000 peticiones I-130 fueron presentadas por familiares de diferentes etnias en nombre de inmigrantes en los primeros seis meses de 2025. Había más de 2.4 millones de peticiones pendientes, según análisis de USCIS, publicado por NBC News.

Más de 1.9 millones han estado pendiente durante más de seis meses. No está claro cuántos de los que buscan residencia permanente incluyen inmigrantes que carecen de estatus legal o que lo perdieron durante el proceso.

Las solicitudes de visa de inmigrante fraudulentas, frívolas o de otro modo, carentes de mérito, basadas en la familia minan la confianza en las vías familiares para obtener la residencia permanente legal y socavan el sistema de inmigración en EE. UU, sostiene USCIS.

“La agencia federal debe garantizar que los matrimonios y las relaciones familiares que califican sean genuinos, verificables y cumplan con todas las leyes aplicables», precisa.

