EUA podrá deportar en cualquier momento ilegales hayan contraído matrimonio

EUA podrá deportar en cualquier momento ilegales hayan contraído matrimonio

Nueva York.  Las autoridades federales de inmigración podrán iniciar procedimientos de deportación para inmigrantes sin estatus legal que soliciten la residencia a través de su cónyuge, según las nuevas directrices emitidas este lunes por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

La medida, que entró en vigor de inmediato, también aplica a los inmigrantes que buscan la residencia permanente a través de familiares.

Los inmigrantes y sus cónyuges o familiares que los patrocinan «deben saber que una petición basada en la familia no otorga estatus migratorio ni impide la deportación», según el manual de políticas del USCIS.

La nueva política es muy amplia y faculta al USCIS para iniciar los procedimientos de deportación de un solicitante de residencia permanente «en cualquier momento del proceso».

Lee más: Por esta razón el novio de Martha Heredia le propuso matrimonio en los Premios Soberanos

Casi 520,000 peticiones I-130 fueron presentadas por familiares de diferentes etnias en nombre de inmigrantes en los primeros seis meses de 2025. Había más de 2.4 millones de peticiones pendientes, según análisis de USCIS, publicado por NBC News.

Más de 1.9 millones han estado pendiente durante más de seis meses. No está claro cuántos de los que buscan residencia permanente incluyen inmigrantes que carecen de estatus legal o que lo perdieron durante el proceso.

Las solicitudes de visa de inmigrante fraudulentas, frívolas o de otro modo, carentes de mérito, basadas en la familia minan la confianza en las vías familiares para obtener la residencia permanente legal y socavan el sistema de inmigración en EE. UU, sostiene USCIS.

“La agencia federal debe garantizar que los matrimonios y las relaciones familiares que califican sean genuinos, verificables y cumplan con todas las leyes aplicables», precisa.

También leer: Lo que realmente dice la Biblia sobre el matrimonio y sus valores

Ramón Mercedes

Ramón Mercedes

Publicaciones Relacionadas

EUA podrá deportar en cualquier momento ilegales hayan contraído matrimonio
EUA podrá deportar en cualquier momento ilegales hayan contraído matrimonio
15 agosto, 2025
¿Sabías que el anillo de matrimonio no siempre se llevó en la mano izquierda?  
¿Sabías que el anillo de matrimonio no siempre se llevó en la mano izquierda?  
18 julio, 2025
¿No sabes dónde pedir matrimonio? Este es tu rinconcito ideal
¿No sabes dónde pedir matrimonio? Este es tu rinconcito ideal
1 julio, 2025
Lo que realmente dice la Biblia sobre el matrimonio y sus valores
Lo que realmente dice la Biblia sobre el matrimonio y sus valores
20 junio, 2025
8 separaciones de celebridades tras décadas de matrimonio
8 separaciones de celebridades tras décadas de matrimonio
31 mayo, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

La Voz del Paciente RD: El menosprecio a los activistas de salud

La Voz del Paciente RD: El menosprecio a los activistas de salud

Edición impresa, jueves 14 de agosto de 2025

Edición impresa, jueves 14 de agosto de 2025

Las empresas de zonas francas en RD viven una gran transformación

Las empresas de zonas francas en RD viven una gran transformación

La despedida silente de don Tony Isa Conde

La despedida silente de don Tony Isa Conde

Carlos Bonilla apoya a ABADINA

Carlos Bonilla apoya a ABADINA

Cabo Verde declara el estado de emergencia tras tormenta Erin dejará 9 muertos

Cabo Verde declara el estado de emergencia tras tormenta Erin dejará 9 muertos

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo